Святий Миколай Чудотворець, архієпископ Мирлікійський, належить до найвизначніших святих християнської церкви. Його люблять і вшановують на Заході та Сході. За свого життя на межі ІІІ-ІV століть він як міг допомагав бідним родинам, дітям-сиротам. Щоб не принижувати людей милостинею, вночі розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі убогих осель. З часом люди довідалися про доброчинця і уже відкрито йшли до нього зі своїми бідами та проблемами.
Свято Миколая прийшло в Україну 1088 року за часів князя Всеволода Ярославовича. На честь святого княгиня Ольга побудувала один із перших храмів Київської Русі в середині IX століття — над могилою Аскольда в Києві. Найдавнішу збережену українську ікону святого Миколая датують початком XIV століття. А ось традиція дарувати подарунки дітям на свято розповсюдилась Європою із середньовічної Німеччини. Її перейняли Австрія і Польща, а далі — й Україна. Це підтверджується тим, що в Україні звичай класти дітям подарунки під подушку зберігся передовсім на Правобережній Україні, яка свого часу перебувала під владою Речі Посполитої. З приходом на більшу частину українських земель радянської влади Святого Миколая, як і всіх інших релігійних символів, було витіснено. Згідно з постановою ЦК КПРС від 1937 року, на заміну йому прийшов Дід Мороз, який дарував подарунки на Новий рік.
У Києві перше офіційне свято Миколая влаштували 19 грудня 1990 року для 700 хлопчиків і дівчаток — сиріт та дітей із багатодітних сімей. Сьогодні резиденцію Святого Миколая можна побачити чи не у кожному великому місті України.
З особливим нетерпінням чекали на день пам’яті святителя діти — для них то означає веселе свято й подарунки. Напередодні свята діти пишуть йому листи зі своїми побажаннями і моляться, просячи передусім здоров’я собі та батькам. Напередодні свята згадують всі свої добрі і злі вчинки, зважують: чого більше. Чи буде подарунок, чи, можливо, різка? Бо чемні діточки обов’язково знайдуть під подушкою подарунок, а неслухняні — різку. Ця різочка є своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою і виправитися.