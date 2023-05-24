Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про головні завдання сьогодення, що стоять перед урядом

У промові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль насамперед зазначив, що головним завданням залишається посилення української армії та оборони. Тому країна має працювати.

Важлива й підготовка країни до зими. Очільник уряду наголосив, що підготовка до нового опалювального сезону вже почалася.

«Розуміємо, що наступний осінньо-зимовий період буде дуже складним. Обсяг ремонтів, які необхідно зробити, колосальний, включно з програмою захисту енергетичних об’єктів. Провели засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому обговорили основні виклики та програми відновлення. Також серед пріоритетів — накопичити достатню кількість енергетичних ресурсів, як це робили торік. Наразі запаси газу на рівні 9,3 мільярда метрів кубічних. На початок осінньо-зимового сезону маємо вийти на 14,7 мільярда кубометрів. Нарощуємо видобуток. Працюємо з партнерами для отримання додаткового ресурсу», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль акцентував, що величезною загрозою залишається окупація Запорізької атомної електростанції.

«російські терористи продовжують обстріли інфраструктури навколо станції. Через це

ЗАЕС уже всьоме було знеструмлено. Укренерго відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, щоб змусити росію піти із ЗАЕС та зробити навколо станції демілітаризовану зону», — зауважив він.

Фінансова підтримка бізнесу

Інший фокус роботи уряду — економічна стійкість. Прем’єр зазначив, що цього року країна отримала 17 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів. У квітні Індекс очікувань ділової активності вперше за півтора року перевищив рівноважний рівень, що свідчить про більш-менш позитивні очікування підприємців, — наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни.

«Активізуємо програми підтримки бізнесу. Пільгові кредити «5—7—9», безповоротні гранти «єРобота», портфельні гарантії. У межах «5—7—9» за час великої війни було видано 109 мільярдів гривень позик, з яких 1,5 мільярда гривень — за останній тиждень. За програмою портфельних гарантій лише за квітень видано позик майже на 4 мільярди гривень. Завдяки грантам «єРобота» вже створено понад 4 тисячі нових бізнесів. Розширено перелік напрямів використання коштів мікрогрантів та започатковано програму грантів для ветеранів.

Також працюємо над покращенням логістики, бо це залишається одним із головних викликів для українського бізнесу. Проєкт «єЧерга» для вантажних автомобілів уже доводить свою ефективність: майже 25 тисяч перетинів кордону завдяки цьому зрозумілому та прозорому інструменту», — розповів Денис Шмигаль.

Виклики для країни

Уряд продовжує допомагати аграрному сектору. Нині попри всі труднощі засіяно більш як 10 мільйонів гектарів.

«Загалом очікуємо цьогоріч засіяти понад 13 мільйонів гектарів. Це повністю задовольняє внутрішню потребу нашого ринку й залишає значний простір для експорту та відповідно підтримки економіки», — зазначив Прем’єр.

Він наголосив на ще одному виклику і для аграріїв, і для всієї країни: мінна небезпека.

«Розмінування визначено одним із наших ключових пріоритетів для відновлення на цей рік. Створено спеціальний відповідальний орган. Залучаємо кошти, техніку та технології, щоб процес просувався швидше. Уже вдалося обстежити 110 тисяч гектарів і виявити понад 600 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування, особливо у прифронтових регіонах, дає змогу проводити там посівну та повертати життя у громади», — підкреслив очільник уряду.

Він додав, що уряд допомагає регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. На підтвердження цього Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів. Так, 588 мільйонів гривень отримають бюджети Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проєктів у ме-жах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми. Ці 26 проєктів спрямовано на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПів, громадських та культурних центрів.

Отже, уряд продовжує працювати заради сильної України, яка вже змінюється на краще.

Кадровий резерв

Кабмін схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях. За повідомленням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ухвалена постанова «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України» дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на таких територіях.

Особи, які бажатимуть працювати на деокупованих територіях, заповнюватимуть електронну анкету. Національне агентство з питань державної служби розглядатиме ці анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів. Пріоритетне право на призначення на посади матимуть: ветерани війни; внутрішньо переміщені особи; особи, які раніше обіймали ці посади; особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Проводитимуть професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу в найкоротші строки після визволення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.