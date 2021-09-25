До оприлюднення офіційної заяви про початок виробництва на харківському майданчику вакцини «CoronaVac» у наповнених шприцах високотехнологічна фармацевтична компанія України «Лекхім» ішла майже три роки. Чи ця задумка з’явилася відразу ж після спалаху пандемії, чи пізніше, в компанії не уточнюють. Але достовірно одне: 2021 року група «Лекхім» стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні, уклавши контракт про поставки з Sinovac Biotech — найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин, що випускає 300—500 мільйонів доз на рік. Група компаній «Лекхім» за 8 місяців цього року поставила в Україну майже 9 мільйонів доз.

Чуже — добре, а своє — краще

Налагоджуючи роботу з постачання вакцини в Україну, директор департаменту розвитку Михайло Ренський та генеральний директор фармацевтичної групи «Лекхім» Валерій Печаєв розпочали перемовини з китайськими колегами про створення українського виробництва вакцини.

CoronaVac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, що схвалені ВООЗ для екстреного використання і відповідають міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва, не стали в розпал пандемії в нас дефіцитом завдяки міжнародній спільноті та партнерам з різних країн. За що ми, безперечно, їм вдячні.

Проте такий уже менталітет українців: хоч би яким хорошим було чуже, краще мати вітчизняне. Недарма в народі кажуть, що чужим хлібом, як і чужим розумом, довго не проживеш. Тож створення українського виробництва вакцини цілком очікуване, і Харків не випадково став першим майданчиком для реалізації проєкту, оскільки здавна заслужено визнаний законодавцем у розробленні й виробництві лікарських препаратів для боротьби з епідеміями інфекційних захворювань.

На момент ухвалення рішення про відкриття виробництва протиковідної вакцини приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», засноване 1995-го, через три роки після заснування керуючої компанії, вже мало значний досвід у реалізації інноваційних проєктів, впровадженні нових напрямів у науково-дослідницькій роботі та модернізації виробництва.

Фактично відразу після початку роботи «Лекхім-Харків» першим в Україні організував промисловий випуск супозиторіїв. Тоді було започатковано виробництво нової для України лікарської форми на повністю автоматизованій лінії італійської фірми «Farmo-Due» потужністю 80 мільйонів штук на рік.

Нова дільниця — лише початок

Як повідомив голова правління ПрАТ «Лекхім-Харків» Дмитро Колесников, компанія планує унікальне для України виробництво вакцини від коронавірусу у другій половині наступного року. За його словами, нині йдеться про розливання вакцини з інбалка.

«CoronaVac ми отримуватимемо з Китаю у 200-літрових ємностях і розливатимемо дози в одноразові шприци. Тобто один шприц — одна доза», — пояснює керівник харківського майданчика «Лекхіму» і додає, що вакцина від ковіду не єдина, яку вироблятимуть у Харкові. У цілком досяжній перспективі компанія планує не лише розливати готові вакцини, а й налагодити їх виготовлення.

Дмитро Колесников розповів, що нині на підприємстві тривають підготовчі роботи. Усередині приміщення проводять реконструкцію будівельні бригади. Згідно із проєктом, виробництво вакцини буде розташоване на окремій дільниці на двох рівнях. На першому розміститься зона карантинного зберігання сировини і готової продукції, а на другому — виробничий майданчик. Тут буде встановлено сучасне європейське обладнання, яке вже замовили в Італії.

Але, як каже Дмитро Колесников, це все технічні питання. Куди важливіший і проблематичніший підбір персоналу дільниці виробництва вакцини, оскільки це досить специфічний продукт, виробництво якого потребує спеціальної підготовки працівників.

«Ми перебуваємо на стадії пошуку кадрів. Тут є два шляхи: або навчати новачків, або шукати старі висококваліфіковані кадри. Думаємо, доведеться задіяти обидва варіанти, адже нам потрібно 47—50 працівників. Виробничі потужності дільниці дають змогу виготовляти 2—2,5 мільйона доз на місяць. А там діятимемо згідно із ситуацією, братимемо до уваги потреби ринку», — ділиться міркуваннями керівник «Лекхіму».

За словами секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, місто підтримує впровадження цього дуже важливого проєкту.

«Не знаємо, якою буде ситуація за місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25—30 мільйонів євро, — дуже добре», — каже Ігор Терехов.

На запитання про очікуваний термін окупності нового виробництва Дмитро Колесников пояснив, що 25—30 мільйонів євро — це загальна вартість реалізації проєкту. Сюди належить і створення виробничих потужностей, і закупівля в Китаї вакцини у формі інбалк.

«Про строки окупності інвестицій нині важко говорити, проте, на мою думку, це буде тривалий період», — зазначає керівник «Лекхім-Харків».

Однак з огляду на спрямованість компанії на вектор розвитку соціальних програм оздоровлення суспільства, хоч бізнес є бізнес, питання прибутку тут не на першому плані.

ДОВІДКА «УК»

Група фармацевтичних компаній «Лекхім» розробляє та виготовляє понад 200 найменувань генерикових препаратів майже всіх терапевтичних груп: антибактеріальні, противірусні, протигрибкові, протизапальні, знеболювальні, антипсихотичні, снодійні, седативні, гастроентерологічні, антигістамінні, відхаркувальні, гінекологічні, кардіологічні, урологічні, вітаміни, протитуберкульозні тощо. Продукцію підприємства реалізують в аптеках Харкова, України і експортують у 35 країн.

Щорічно група компаній реєструє приблизно 10 новинок, створених за передовими технологіями.

«Лекхім» посідає провідні місця із продажу ферментних препаратів, супозиторіїв та пелетованих лікарських форм серед 137 українських фармацевтичних виробників.