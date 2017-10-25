Днями в Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкрилася виставка робіт майстра фарфору Владислава Щербини (1926—2017), на якій представлено понад 40 його авторських робіт.
За словами сумського мистецтвознавця Людмили Федевич, творчість цього самобутнього митця становить велику художню цінність. Уродженець міста Вознесенська Миколаївської області за тривале життя створив понад 1000 виробів, що стали символом українського національного фарфорового і керамічного мистецтва. З-поміж них «Садко», «Одарка» і «Карась», добре знані у світі. Особливо продуктивним стало останнє десятиріччя життя майстра. Познайомившись із художницею-керамістом Марією Антроповою, він започаткував новий стиль у фарфоровому виробництві, завдяки чому створено оригінальні роботи.
Нині Владислав Щербина — найвідоміший український майстер малої фарфорової пластики. Представлені на виставці роботи поєднали дві стихії — водний світ і безмежжя народної творчості. Назви багатьох із них промовисто свідчать самі про себе: «Біля броду брала воду», «Ой, у вишневому садочку, там соловейко щебетав», «Взяв би я бандуру та й заграв, що знав» та інші. Особливо цінно, що по закінченні виставки кілька робіт назавжди залишаться у фондах Сумського художнього музею і відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з ними. Під час відкриття вернісажу відбулася презентація книжки Олени Корусь «Владислав Щербина. Фарфор і кераміка», примірник якої авторка подарувала музеєві.