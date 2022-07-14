Цього тижня Канада офіційно дала згоду відправити до Німеччини відремонтовану турбіну Siemens, призначену для російського газогону «Північний потік». Цей тип турбін входить у групу обладнання нафтогазової галузі, яке заборонене до постачання в рф згідно з міжнародними санкціями, накладеними на москву через розгортання війни проти України.

Київ не задоволений таким рішенням. Він закликав Канаду його переглянути. Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення канадської сторони передати підсанкційну турбіну для «Північного потоку» становить небезпеку і для України, і для всього демократичного світу.

«Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу «Північний потік», яку Канада не повинна була, але все-таки вирішила передати. Передати фактично росії. Це стосується спільних правил. Кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого сильнішого тиску», — заявив Володимир Зеленський. Він переконаний, що згоду на санкційний виняток у москві вважатимуть виявом слабкості. На його думку, росія спробує повністю припинити постачання газу в Європу в найгостріший момент, і до цього потрібно готуватися. Володимир Зеленський вважає, що після ракетних ударів росіян по мирних українських містах та жорстоких боїв на Донбасі «просто соромно дивитись, як людям не вистачає сміливості, щоб чесно розібратися з однією турбіною».

Газовий кошмар може стати реальністю

росія оголосила, що з 11 до 21 липня повністю зупинить постачання газу «Північним потоком» через проведення планових робіт. Газопроводи зазвичай раз на рік зупиняють для ремонтних робіт, але цього разу в Євросоюзі побоюються, що рф може продовжити технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу до Європи. Чимало європейських аналітиків і політиків переконані, що росія не збирається перезапускати «Північний потік» після «технічного обслуговування». Тому лідери ЄС готуються до кризи з постачанням газу, яка може заблокувати діяльність цілих секторів економіки. Адже газпром уже припинив або обмежив постачання газу до 12 країн ЄС. Тому цілком може вирішити не відновлювати роботу «Північного потоку» після завершення ремонтних робіт, пише Politico.

За словами старшого наукового співробітника Фонду Карнегі у Вашингтоні Олександра Габуєва, повне припинення постачання газу до Європи було ключовим інструментом в арсеналі російського президента володимира путіна. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер також оприлюднив це побоювання, заявивши, що повне припинення постачання російського газу в Європу — «найбільш вірогідний варіант», і країни повинні «відтепер узяти себе в руки».

Найближчими днями Єврокомісія оприлюднить план готовності до зими, у якому викладено гарантії того, що країни-члени ЄС будуть забезпечені достатньою кількістю газу на холодні місяці. «Ситуація серйозна, і ми повинні бути належним чином готовими до будь-якого перебігу подій», — заявив речник Європейської комісії Пітер Стано.

Повністю замінити російський газ виявилося важко

Стан крайньої тривоги в Парижі та Берліні контрастує з тими оптимістичними настроями, які панували у Брюсселі три місяці тому. Тоді європейські високопосадовці заявляли про скоординовану відмову від російського газу та намір на дві третини скоротити свою залежність від нього до кінця року. «Це непросто, але можливо», — сказав тоді виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Проте ЄС не досяг цієї мети і станом на 16 червня вже імпортував більше російського газу, ніж було передбачено бюджетом на рік.

Якщо москва не відновить постачання газу через «Північний потік», то можливості Європи отримати його з альтернативних джерел будуть обмеженими. На початку цього року обсяги постачання до ЄС скрапленого газу переважно зі США досягли рекордного рівня. Збільшити поставки запропонували і країни Перської затоки, але ці пропозиції пов’язані з виконанням певних політичних умов. Наприклад, Оман попросив у ЄС натомість ввести безвізовий режим для своїх громадян.

Обсяги газу, який постачають через газогони сусіди ЄС, такі, як Азербайджан і Норвегія, також зросли. І цього місяця Осло схвалив збільшення поставок, але уряд Норвегії застеріг, що «компанії, які ведуть видобуток на норвезькому шельфі, працюють на максимумі потужностей або дуже близько до цього». Нідерланди оголосили, що їм вдалося скоротити споживання енергії на третину, що дасть змогу потенційно перенаправити певні обсяги газу до інших країн ЄС.

Рідше митися і зменшити температуру опалення

Відповідно до аналізу брюссельського аналітичного центру Bruegel, країни ЄС повинні будуть скоротити споживання газу на 15% протягом наступних 10 місяців, якщо росія повністю припинить постачання газу. У країнах Балтії та Фінляндії урядам, можливо, доведеться скоротити споживання до 54%.

Тим часом європейські лідери намагаються закликати своїх співгромадян до ощадливості. У Франції генеральні директори трьох найбільших енергетичних компаній звернулися до споживачів із спільним закликом економити енергію. Нідерландські політики радять громадянам рідше приймати душ і зменшувати температуру опалення. Місцева влада в Німеччині зменшує потужність вуличних ліхтарів та знижує температуру у відкритих басейнах.

Нині 10 країн ЄС активували першу фазу «раннього попередження» у своїх планах дій у разі надзвичайних ситуацій, укладення яких є офіційною вимогою Брюсселя до всіх країн-членів від 2017 року. Німеччина, яка найбільше залежить від російського газу, — єдина країна, яка запустила в дію вже другу фазу плану. Запуск третьої означатиме, що влада країни втрутиться в діяльність ринку і стане національним координатором енергопостачання й сама визначатиме, які сектори економіки першими відключатимуть від енергоджерел. Аналітики прогнозують, що за таким сценарієм першими почнуть відключати неістотні сектори, такі, як автомобільний, потім інші галузі, згодом — соціальну сферу, останнім кроком буде відключення опалення житлових будинків.