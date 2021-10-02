Учителька, внесена в топ-10 Global Teacher Prize Ukraine,

Юлія Должанська: «Наша професія — це не лише про віддачу,

ми самі беремо енергію від учнів!

Юлія Должанська — вчителька української мови і літератури в одній із приватних шкіл Харкова — цього року потрапила в топ-10 Global Teacher Prize Ukraine. Усміхнена, енергійна, відкрита, вона веде до свого класу. У коридорі чується дитяче: «О, до Юлії Вікторівни знову з камерою». Спілкуючись із нею, розумієш: перед тобою педагог, для якого дистанційне навчання не стало проблемою. І в звичайних умовах Юлія викладає старшокласникам, не боячись використовувати смартфони, і щодня проводить уроки за допомогою мультимедійного обладнання. А ще створює різноманітний контент для навчальних додатків.

Укрінформу вчителька розповіла про особливості роботи в державних і приватних школах, поділилася думками про реформування освіти й про те, чи потрібні дітям домашні завдання.

Українська мова — у коміксах

— Юліє, як воно — бути серед найкращих?

— Це надзвичайні емоції та нові знайомства з учителями з різних куточків України. Кожний по-своєму особливий, у кожного є фішки. Це спільнота, середовище, у якому хочеться бути. І це стимулює бути кращим, розвиватися.

Нас збирали, коли визначили топ-50. Кожен учитель проводив невеличкий майстер-клас, ділився своїми лайфгаками. Це було так класно! Я сиділа і думала: мені ж треба все це занотувати, щоб не забути і теж використовувати в роботі. Хоч вмикай диктофон чи відео пиши (сміється). Розумію, як було складно журі обирати серед таких крутих колег десяток, і я дуже вдячна тим, хто читав мою анкету і знайшов у ній щось особливе.

— А діти як відреагували на новину, що перед ними одна з найкращих учителів країни?

— Раділи, вітали. Казали, що й так знали, що я найкраща. Справді стараюся робити для них трішки більше, ніж можу.

— А як ви прийшли в учительську справу? Це був свідомий вибір?

— Я народилася в селищі Дворічна на Харківщині в учительській сім’ї. Прабабуся, дідусь, дядько й тітка — вчителі. І ми з двоюрідним братом теж пішли у цю професію, цілком обдумано вирішили продовжувати династію. Не скажу, що мріяла про це прямо з раннього дитинства, але ляльок, кошенят навчала (сміється).

— Торік ви були у топ-50 Global Teacher Prize Ukraine, цього року — в десятку. Що саме оцінило журі у вашій роботі?

— Мабуть, мені допоміг карантин. Під час дистанційного навчання дуже багато працювала над удосконаленням форм і методів роботи, які можна поєднати під час змішаного навчання. Робила різні відеоролики, писала контент для навчального додатку Erudito (програма для учнів початкової школи 2—4 класів. — Авт.). Намагалася охопити шкільну програму, щоб створити текстове наповнення для коміксів, анімації, ігор, різноманітних завдань для дітей у смартфоні. З коміксами особливо подобається працювати, бо інформацію треба подати яскраво, влучно, щоб учням сподобалося.

— Які засоби використовуєте на уроках?

— У нашій школі в кожному класі є мультимедійна дошка. Учителі мають змогу створити різноманітні завдання і демонструвати навчальний матеріал. Мені подобається використовувати мобільний телефон, наприклад, для ігор. Нині дуже багато різних ресурсів, які стають у пригоді. Проте є робота з підручниками, їх ніхто не скасовував. Тобто вчитель має вибір, які методи та засоби використовувати, і це дуже добре для навчання.

Записую для учнів короткі відео, вони переглядають їх удома, щоб краще запам’ятати матеріал чи виконати домашнє завдання за цим роликом.

У пошуках семінарів для роботи і розвитку

— Раніше ви працювали в державній школі — доволі відомій у Харкові гімназії, були завучем. Чому пішли у приватну сферу?

— У мене було замало уроків і вдосталь паперової роботи. А я хотіла працювати саме в класі з дітьми. Побачила оголошення про вакансію. Подумала: «Чом би й ні?» Надіслала резюме, і мене прийняли.

— Можете порівняти приватне і державне навчання? Напевно, і там, і там є підводні камені.

— Коли перейшла у приватну школу, стала почуватися якось, можливо, навіть упевненіше. Бо з’явилася можливість вибору, як саме проводити урок, що використовувати. Інтерактивні панелі, гаджети — це однозначно перевага. Плюс — значно менша кількість учнів. У нас за статутом не може бути більш як 15 дітей у класі. У державній школі я працювала навіть із 36 дітьми. Але 15 — з одного боку, легше, а з другого, — це вже індивідуальний підхід. Насправді на підготовку уроків може йти більше часу, щоб кожному донести потрібний матеріал, приділити кілька хвилин уроку.

Зрештою, гадаю, що державні школи, які в більшості консервативні й перебувають у певних рамках, змушені будуть змінювати підходи. Звичайно, приватники їх не витіснять, і державні заклади мають бути завжди, але приватні школи — це вже норма для України, на них є попит у суспільстві. Усі розуміють, що галузь державної освіти потребує і реформування, і поліпшення. Як учитель можу дати дітям набагато більше саме у приватній школі.

— Чому в багатьох школах досі так бояться гаджетів? Збирають їх у коробки, а не використовують для навчання.

— Це залежить навіть не від керівництва школи, а загалом від органів управління, які відповідають за освіту. Це на рівні району, міста. Думаю, що поступово ситуація зміниться, і вже є така тенденція.

— А що зі шкільної теми у вас особисто викликає реакцію: «Та скільки ж іще це триватиме?»

— О, мабуть, так скажу про паперові шкільні журнали! У нашій школі ми користуємося електрон-ним журналом та електронними щоденниками. Діти і батьки бачать усі оцінки. Тему уроку вчитель обирає одним кліком, а не переписує рукою. Але йде дублювання, бо все одно ми не можемо відмовитися від паперових журналів — це звітність.

— І ще щодо змін у системі освіти. Здається, у нас жодну почату реформу не було завершено. Дванадцятирічку вводили — скасовували. Змінюються програми, додаються нові предмети. Як вважаєте, на що нині треба звернути особливу увагу?

— У нас є гарні зміни, наприклад, НУШ (Нова українська школа. — Авт.). І дуже важливо не втратити цей правильний вектор. Бо сама ідея класна, можливо, щось треба допрацювати, але важливо не звертати з цього шляху. Через рік діти, які чотири роки навчалися за новою системою, прийдуть у п’ятий клас, а там — все по-старому. І це питання перекваліфікації кадрів. Потрібно підготувати вчителів старшої школи, щоб вони знали, як працювати з цими дітьми. Бо в них інші підходи, зокрема до оцінювання. Я задумуюся, де мені щось послухати — семінари, вебінари, — щоб підготуватися. Уже є перші курси, думаю, найближчим часом їх стане більше.

Потрібні цікаві домашні завдання

— Юліє, якість підручників із ваших предметів улаштовує?

— Доволі часто стикаюся з тим, що учні не знають певних слів або розуміють їхнє значення неправильно, відповідно не розуміють усього речення. І ми на цьому зупиняємося, з’ясовуємо. Вони, буває, дивуються, в них мовні відкриття. З одного боку, діти дізнаються про нові слова, і це добре, з другого, — для них часто неактуальні використані текстові уривки. Тож потрібно осучаснювати ті речення, які в підручниках подано для розбору. Але є різні підручники. Є вибір — і з чим працювати на уроці, й що додатково завантажити у Google Classroom. Працюю так, що 30% завдань і матеріалів — із підручника, а 70% — це речення, тексти, вправи, які добираю з інших джерел.

— Діти, батьки часто скаржаться, що вчителі забагато задають. Як вважаєте, чи обов’язково має бути домашнє завдання?

— Мабуть, ідеально, якби його зовсім не було. Але коли це старша школа, 10—11 клас, триває підготовка до ЗНО, то без закріплення вдома буде дуже складно опанувати той обсяг матеріалу, який потрібно. Ми проводимо уроки парами і так зменшуємо загальну кількість домашніх завдань, бо учням щодня треба готувати менше предметів. І знову-таки, намагаюся давати креативні домашні завдання, наприклад, скласти Kahoot (додаток для створення навчальних тестів, ігор тощо. — Авт.) або намалювати комікс. Мені здається, що проблема не в тому, що є домашнє завдання і його багато, а в тому, що учні не хочуть його виконувати, бо їм нецікаво. Просто вправа з підручника — це нудно.

— Ви згадали про ЗНО, тож спитаю про ваше ставлення до цієї форми оцінювання. Подеколи викладачі, особливо точних наук, говорять про його необ’єктивність, формалізованість.

— Я тільки за ЗНО. Вважаю, воно чесніше, і це величезний шанс для багатьох дітей з різних шкіл, різних регіонів вступити до будь-якого вишу. Я вступала, коли була інша система, і на самому початку мені довелось обирати між педагогічним університетом ім. Г. Сковороди та університетом ім. В.Н. Каразіна, бо іспит було призначено на один час. А тепер випускники можуть обрати кілька вишів, кілька спеціальностей, податися до Києва, Львова, куди завгодно.

— Наостанок спитаю поради. Чи є у вас досвід, як запобігати професійному вигоранню? І трішки — про подальші плани.

— Звісно, бувають проблеми, не без цього. Але є психологічні тренінги, різноманітні курси, самоосвіта. Нині дуже багато дистанційних курсів з емоційного інтелекту. І я їх теж періодично проходжу. Мені це подобається. Насправді професія вчителя — це не лише про віддачу. Ми ще й беремо енергію від учнів. Якщо діти із задоволенням біжать на урок, у них світяться очі, їм усе подобається, то відчуваєш: так, я на своєму місці.

Щодо планів. Продовжу працювати над створенням цікавого контенту для дітей. Розвиватиму відеорубрику «ЗНО за 30 секунд». Це коротко викладений основний матеріал, який буде зручно використовувати для повторення правил. І надалі співпрацюватиму з Erudito.

Укрінформ

Харків