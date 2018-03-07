Військові переконані, що наша держава поверне не лише контроль над тимчасово окупованими районами Донеччини та Луганщини, а й Крим

Для реалізації Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який набув чинності 24 лютого 2018 року, Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України створили 8 робочих груп, які розробляють необхідні підзаконні акти та пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство України.

«Попри заяви окремих українських політиків про те, що закон недопрацьований, поверховий, декларативний і не встановлює й не регулює будь-яких суспільних правовідносин, на наше переконання, ухвалення його Верховною Радою — необхідний та своєчасний крок, — зазначив офіцер управління правового забезпечення Генштабу Збройних сил України Юрій Бобров учора на брифінгу. — Ми переконані, що з імплементацією цього закону наша держава успішно вирішить питання повернення контролю не лише над тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей, а й Криму».

За словами спікера, важливі норми, встановлені ст. 2 цього закону. Зокрема те, що правовий статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя регулюють цей закон, а також Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим майна на тимчасово окупованій території України» та інші закони України, міжнародні договори, згоду на які надала Верховна Рада, принципи та норми міжнародного права. У законі зазначено, що тимчасова окупація Російською Федерацією території України незалежно від її тривалості незаконна і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав.

Закон визнає, що діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації цієї країни у Донецькій та Луганській областях суперечить нормам міжнародного права, вона незаконна. Отже, будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт не дійсний і не створює жодних правових підстав. Відповідальність за матеріальну та нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок агресії РФ, відповідно до принципів міжнародного права, покладено на Російську Федерацію.

«Позитивна, на наш погляд, норма визнання Російської Федерації державою-окупантом, — наголошує Юрій Бобров. — І про те, що РФ як держава-окупант, відповідно до четвертої Гаазької конвенції «Про закони і звичаї війни на суходолі» й додатків до неї, положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції 1949 року та додаткових протоколів до цієї конвенції, несе відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення».

Закон передбачає, що командувач Об’єднаних сил реалізує свої повноваження через об’єднаний оперативний штаб ЗС. Повноваження командувача Об’єднаних сил визначають положення «Про об’єднаний оперативний штаб Збройних сил», яке розробляє Генеральний штаб ЗСУ України та затверджує Верховний Головнокомандувач Збройних сил за поданням міністра оборони.

Початок операції Об’єднаних сил на Донбасі буде санкціоновано указом Президента. «Операція Об’єднаних сил розпочинається із введенням відповідного указу Президента України про початок проведення операції», — сказав Юрій Бобров. — Такий указ Президент може підписати найближчим часом. Кандидатури на керівника операції уже визначено, і незабаром Президент призначить командувача Об’єднаних сил».

Представник Генштабу додав, що кандидат на цю посаду — генерал, який має бойовий досвід і від початку збройної агресії РФ керує збройними формуваннями. Антитерористична операція на Донбасі може тривати і під час операції Об’єднаних сил. Рішення щодо її продовження або припинення прийматиме керівник Антитерористичного центру при СБУ.

Катерина БРАТКО

для «Урядового кур’єра»