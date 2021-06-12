Ми готові запропонувати переваги поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС зокрема у промисловій кооперації та реалізації спільних виробничих проєктів

Для України питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування надзвичайно важливе. Тому українські можновладці порушують їх на всіх зустрічах із впливовими міжнародними політичними фігурами на світовій арені й під час візитів іноземних політиків в Україну.

Під час офіційного візиту до нашої країни міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо Президент Володимир Зеленський поінформував поважного гостя про безпекову ситуацію на Донбасі та вздовж українських кордонів. Він наголосив на важливості посилення подальшого міжнародного тиску на РФ, яка відвела лише незначну частину сил і засобів від українських кордонів і продовжує блокувати прогрес мирного врегулювання. Глава держави подякував Італії за підтримку України в багатьох напрямах, передусім суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Відбувся обмін думками з актуальних питань порядку денного в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема самітів країн «Групи семи» (G7) і НАТО, приділено увагу євроатлантичній та європейській інтеграції України.

«Реалізація проєкту «Північний потік-2» — насамперед безпековий виклик для України та Європи. В інтересах енергетичної безпеки Європи не допустити запуску «Північного потоку-2». Україна віддана проведенню реформ у межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а чітка європейська перспектива буде додатковим стимулом для розбудови успішної країни. Для нас важливо отримати План дій щодо членства в НАТО, сподіваємося на підтримку Італії на шляху до Альянсу», — цитує слова Президента його Офіс.

Сторони обговорили розвиток політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема участь керівництва Італії в інавгураційному саміті «Кримської платформи» та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Глава держави позитивно оцінив динамічний розвиток торговельно-економічної взаємодії між Україною та Італією.

«Маємо значний потенціал, щоб створити разом нові історії успіху в наших відносинах», — зауважив Президент.

Співрозмовники відзначили важливу роль, яку відіграє українська громада в Італії у зміцненні відносин між країнами. Луїджі Ді Майо подякував Володимиру Зеленському за надання важливої допомоги його країні під час боротьби з наслідками пандемії COVID-19 торік.

Позитивні тенденції

З Луїджі Ді Майо зустрівся й Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Прем’єр подякував Італії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також прагнення України до інтеграції в ЄС і НАТО. Сторони обговорили актуальні питання торговельно-економічної, інвестиційної, гуманітарної співпраці. Прем’єр повідомив, що Україна цього року розпочне процес приватизації великих державних підприємств, і запросив представників італійського бізнесу долучатися до участі в конкурсах.

«Аукціони продемонстрували велику зацікавленість іноземних інвесторів та що процес великої і малої приватизації може бути цікавим для подальшого розвитку бізнесу в Україні», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль відзначив позитивні тенденції в торгівлі між Україною й Італією. За його словами, товарообіг за перші п’ять місяців 2021 року зріс на 39,2% і становить 2,1 мільярда доларів. Україна готова запропонувати італійському бізнесу переваги поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, зокрема у форматі промислової кооперації, реалізації спільних виробничих проєктів.

У контексті енергетичних питань Прем’єр зазначив: «Європейський зелений курс — один із пріоритетів нашого уряду. Готові долучитися до спільних зусиль, спрямованих на реалізацію цілей Grean Deal, і зацікавлені в розвитку альтернативних енергетичних технологій».

Денис Шмигаль запросив італійські компанії до співпраці у галузі видобутку газу.

Прем’єр відзначив важливість нещодавно підписаного меморандуму між АТ «Укрзалізниця» й національною залізничною компанією Італії щодо реалізації проєкту швидкісного залізничного сполучення. Він заявив, що це важливий і перспективний проєкт, а співпраця має широкий спектр можливостей.

Луїджі Ді Майо наголосив, що Італія підтримує європейські прагнення України й реалізацію реформ, зокрема аграрної, антикорупційної, судової.

Нові можливості

Міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Луїджі Ді Майо відкрили в Києві бізнес-форум «Україна — Італія — партнерство та можливості». Учасники — представники влади й бізнесу двох країн.

«Пандемія COVID-19 завдала тяжкого удару і по людях, і по бізнесах наших країн. Але торгівля між Україною й Італією зберігається, і хочемо наростити її. Бачимо в Італії важливого партнера в реалізації проєктів в енергосекторі, розбудові транспортної інфраструктури, виробництві агротехніки, галузі технологічної агропереробки та виробництві продукції з високою доданою вартістю, а також у спільному дослідженні космосу. МЗС готове завжди допомагати українському бізнесу у виході на закордонні ринки та залученні іноземних інвестицій», — заявив Дмитро Кулеба.

Форум став майданчиком для укладення двосторонніх угод. Як інформує пресслужба МЗС, підписано меморандуми про взаєморозуміння: між радою експортерів та інвесторів при МЗС і найпотужнішим об’єднанням промисловців і підприємців Італії Confindustria Italia; між українським Офісом з розвитку підприємництва й експорту та Італійським торговельним агентством.

Заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков окреслив напрями, в яких італійський бізнес може плідно працювати спільно з українськими партнерами: розвідка, транспортування й зберігання природного газу, нафтопереробка, високоманеврова генерація та системи накопичення, воднева енергетика.

Ярослав Демченков звернув увагу підприємців на перспективи водню як енергоносія майбутнього. Він зауважив, що розвиток виробництва зеленого водню — один із пріоритетів ЄС. Україна готує водневу стратегію й вивчає потенціал розвитку внутрішнього споживання водню через пілотні проєкти у промисловості й транспортній інфраструктурі. Досліджують можливості й потужності української ГТС для транспортування відновлюваного водню. І з огляду на значний потенціал та наявну інфраструктуру наша держава прагне стати повноцінним партнером ЄС у реалізації Європейської водневої стратегії.

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«Урядового кур’єра»