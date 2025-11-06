Прем’єр-міністр Юлія Свириденко отримала від Посла ЄС в Україні Катаріни Матернової річну доповідьу межах пакета розширення ЄС 2025 року

Європейська комісія презентувала звіт у межах пакета розширення Європейського Союзу 2025 року, і Україна отримала найкраще за три роки відзначення своєї роботи: у кожному з 36 розділів — позитивний результат.

У звіті йдеться про те, що Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу. Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття першого, другого та шостого переговорних кластерів. Такі результати демонструють, що це питання — серед основних пріоритетів роботи Президента України, Верховної Ради та уряду.

«Прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян. Я вдячний кожному українцеві, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною», — зазначив Президент Володимир Зеленський.

Наступні кроки — відкриття переговорних кластерів і реалізація рекомендацій Єврокомісії. Також серед основних завдань — виконання дорожніх карт із питань верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій і плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Крім того, необхідно розробити й затвердити національну програму адаптації законодавства України до права Євросоюзу, а також ухвалити євроінтеграційні закони.

«Це найкращий результат оцінювання на сьогодні — доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів. Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи», — наголосив глава держави.

«Ми раді, що звіт підтверджує: Україна демонструє послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС. Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше — жодного разу ми не отримали негативної оцінки «відкат назад», — повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду також наголосила, що єврозвіт відзначає прогрес України у підготовці до переговорів і готовність до відкриття переговорних кластерів.

За словами Прем’єр-міністра, курс на членство в ЄС — серед головних пріоритетів Президента, Верховної Ради та уряду. Україна — це невід’ємна частина Європи.

«Ми впевнено рухаємося до членства у Європейському Союзі. Це мета, яка майже 13 років тому вивела мільйони українців на майдани. Яку ми обстояли і закріпили в Конституції. Україна — це повноправна частина Європи», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем'єр-міністр отримала від Посла ЄС в Україні Катаріни Матернової річну доповідь у межах пакета розширення ЄС 2025 року, яку опублікувала Єврокомісія.

«Рада вітати Посла ЄС в Україні Катаріну Матернову в Будинку уряду та отримати річну доповідь у межах пакета розширення ЄС 2025 року, яку опублікувала Європейська комісія. За останні три роки Україні надано найкращу оцінку прогресу на євроінтеграційному шляху», — повідомила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр наголосила, що за таким результатом стоїть послідовна скоординована робота Президента, парламенту, уряду, неурядових організацій та всіх залучених команд.

«Це відображає цивілізаційний вибір наших людей, за який триває боротьба з російським злом», — наголосила очільниця уряду.

Юлія Свириденко висловила вдячність європейським партнерам за всебічне сприяння та підтримку у впровадженні реформ у цих надзвичайних умовах.

«Шлях України до ЄС незворотний. Працюємо далі», — заявила Прем’єр-міністр.

