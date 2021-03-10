Відтоді, як Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності, власники сайтів активно почали створювати україномовні версії інтернет-ресурсів, адже закон, зокрема, передбачає, що саме українська версія має бути основною та відкриватися за замовчуванням, а всі інші версії – це лише альтернативний варіант.

У своїх твердженнях фахівці розділилися. Одні вважають, що українізувати сайти потрібно швидко і негайно, тоді як інші мають діаметрально протилежну точку зору. Вони діють за принципом «не чіпай, поки працює», адже переведення, наприклад, уже діючого роками російськомовного сайту із напрацьованою вагою посилань, на українську версію може призвести до падіння великої частини трафіку (за винятком брендових запитів).

Безумовно, для власників уже не нових сайтів, які наразі за основну версією мають сайт російською (і при цьому на сайті немає версії українською) – у цій ситуації є кілька варіантів розвитку, які так, чи інакше приховують ризики (як у вигляді штрафів у разі відмови від виконання законодавства, так і у вигляді просідання трафіку – в чому, звісно ж, не зацікавлений жодний власник сайту, хто має на меті одержання прибутку). Рекомендації як можна вирішити цю проблему з мінімізацією збитків для бізнесу – вже описано у матеріалі «Закон про українську мову 5670-д і вплив на SEO».

Де шукати вигоду

Однак, давайте трохи відійдемо від питання дотримання чинного законодавства і подивимося на ситуацію з точки зору комерції та вигоди. Розглянемо динаміку росту запиту «купити» та порівняймо його із запитом «купить». Порівняння цих пошукових запитів покаже загальну картину розуміння динаміки використання україномовних запитів за типом «купити+[що саме]».

В середньому за період з 2017 по 2020 рік кількість запитів, що містять «купити» українською, складає майже 10-15% від загальної кількості таких запитів. Втім, якщо звернути увагу на Google Trends, то ми одразу побачимо, що, за останні 5 років запит «купити» стабільно зростає.

Наразі він виріс у понад два рази – із 35 балів за динамікою популярності – до 95-100 балів. Це означає, що результати видачі на україномовні запити стають дедалі популярніші серед користувачів.



Якщо порівняти із динамікою популярності запиту «купить», то ситуація тут більш рівна, із 69 балів до 92 за аналогічний період.

Більше того, якщо порівняти із запитом «купить», український запит «купити» зростає повільно, однак, стабільно, без різких стрибків і просідань.

Якщо розглянути регіональні особливості, ситуація приблизно така:

Зрозуміло, що у співвідношенні кількість запитів українською перевага є у західних регіонах, однак у східних областях на запит «купити» припадає від 2 до 10 балів. Як ми вже згадували, україномовні запити складають лише 10% від загальної кількості разом із запитами російською мовою.

Загальна ситуація по Україні зрозуміла, тому розглянемо приклади регіональні. Для порівняння візьмемо кілька різних територій – Київську область, Харківську, Одеську та Тернопільську.

Червоним виділено запит «купити», синім «купить»

Частка україномовних регіонів кардинально відрізняється за територіальним принципом.

І якщо обирати «середню температуру в палаті», то перспективи залучення 10% трафіку досить критично оцінюється порівняно із затратами на розробку україномовної версії сайту, переведення всього масиву контенту українською (особливо, якщо це інтернет-магазин з мільйоном товарів, оптимізованими категоріями товарів і текстами на них та із розвинутим блогом).

Втім, використання україномовної семантики, для прикладу, на території Тернопільської області, потенційно дає змогу залучити майже дві третини аудиторії у цьому регіоні.

Якщо ж говорити про питання ціни, то ситуація говорить сама за себе – просувати україномовні запити дешевше. Так, ставка для показу оголошення відрізняється вдвічі:

Товари і сфера послуг

Розглянемо обидва типи запитів на конкретних прикладах:

Ситуація №1

Уявімо собі підприємця Марію, в якої є інтернет-магазин жіночого одягу. Марія в роздумах, думає як оптимізувати сторінку із продажу суконь, адже основна версія сайту російськомовна, а сайт існує вже кілька років.

Виникає запитання – що Марії в перспективі може дати залучення розробників та SEO-фахівців для реалізації україномовної версії категорії «женские платья»?

Результати за запитом «купить платье» виглядатимуть так:

Як бачимо, частка україномовних запитів «купити плаття» + «купити сукню» складає лише 35% від загальної кількості таких запитів.

Лідерами за запитами «купити плаття» і «купити сукню» стали Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська та Волинська області, динаміка популярності – від 51 до 84% від загальної кількості.

Таким чином, трафік із сімох областей потенційно можна залучити, використавши україномовну семантику.

Частка популярності цього запиту у Київській області складає, приміром, 16% (+2% на запит «купити сукню»), в Черкаській – 29%, Полтавській – 13%.

«А як щодо варіативності запитів, наскільки я зможу просунути категорію українською, адже в мене є різні сукні – червоні, літні, теплі?», – запитує Марія.

Звертаємось до сервісу Serpstat і отримуємо такі дані:

Кількість ключових запитів сягає понад 16 тисяч, з яких 140 – мають частотність більше ста.

Сюди ж, як синонім, запит «купити сукню» – понад три тисячі запитів, 15 з них – з частотністю більше ста.

Для порівняння, результати за запитом «купить платье»: 50 тисяч запитів, з них 579 – частотність понад 100.

При цьому, динаміка популярності, для порівняння, запитів «купити плаття» та «купить платье» зростає приблизно в одному темпі (починаючи з 2010 року):

Такі дані дають змогу прогнозувати плавне нарощення популярності запиту в наступні роки.

Однак, якщо у Марії ніша конкурентна, частотність запитів висока, то у сфері надання послуг ситуація відрізняється.

Ситуація №2

Уявімо, що власник невеликої команди репетиторів з англійської мови Іван, у якого є сайт-візитка російською мовою, але він хоче зрозуміти, чи є потенціал отримувати більше замовлень, якщо запити будуть українською?

Порівнюємо два запити «репетитор английский» та «репетитор англійська» і отримуємо цікаву картину – впродовж останнього року обидва запити періодично наздоганяють одне одного.

Подивимось і на частотність запитів у сервісі Serpstat:

Запит «репетитор англійська» – майже 3 тисячі ключових слів, з них 8 – з частотністю вище ста; запит «репетитор английский» – понад 13 тисяч, з них 29 – з частотністю понад 100.

З огляду на динаміку популярності, а також на частотність запитів, для підприємця Івана розробка української версії і використання україномовних запитів може працювати як фактично рівноцінна декомпенсація у періоди спаду популярності російськомовних запитів.

Замість висновків

Повертаючись до початку нашої розмови – питання розробки української версії сайту для тих, у кого її наразі немає, безумовно, лежить у площині дотримання законодавства (або його недотримання, що призведе до сплати штрафів у майбутньому).

Втім, з точки зору комерції розробка української версії і використання україномовних запитів (або лише використання української семантики при просуванні сайту) – це додаткові можливості. І перш за все – можливість отримати джерело додаткового трафіку до того «механізму», що вже налагоджений і приносить дохід. Тобто, без врахування усіх описаних моментів можна втратити левову частку потенційних покупців і цільової аудиторії у тих регіонах, де зараз переважають україномовні запити.

Інший фактор, про який не можна не згадати – зростання лояльності до бізнесу україномовних користувачів.

Мінуси та плюси є скрізь, вирішальну роль, зрозуміло, зіграє правильна тактика SEO просування конкретного проєкту. А от де саме ставити кому у загадці про україномовну семантику під назвою «ігнорувати не можна реалізовувати» – вибір за вами.

Олександра ЖАРКОВА,

SEO-фахівець у Seomarket

для «Урядового кур’єра»