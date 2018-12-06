«Об’єднані сили дотримуються взятих зобов’язань і виконують бойові завдання у суворій відповідності до чинного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Проте, для захисту життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення й надалі будуть вживати рішучих заходів» — ця інформація прес-центру штабу Об’єднаних сил, а раніше прес-центру штабу АТО щодо ситуації на Донбасі увійшла у щоденне життя українців з початку збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

В умовах російської агресії підвищення спроможностей оборонної сфери — Збройних Сил, інших сил оборони та оборонно-промислового комплексу — набуває особливої важливості й актуальності. Незмінним в українському війську залишається сила духу наших воїнів, патріотизм, з яким вони відстоюють кожен сантиметр української землі.

Події на сході України не залишають байдужими ні українське суспільство, ні міжнародну спільноту. Яскравим свідченням цього є стратегічна гуманітарна ініціатива командувача Об’єднаних сил «Допомога Схід», яка об’єднує патріотичні сили заради перемоги. Один із пріоритетних напрямів її роботи — надання гуманітарної допомоги закладам та мирному населенню Донецької та Луганської областей, у першу чергу, соціально незахищеним людям, хворим, інвалідам, дітям.

Водночас, держава забезпечує і гарантує права українського війська у зв’язку з проведенням операції Об’єднаних сил (ООС). Для комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, Верховною Радою України 19 червня 2018 року прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Реалізація Закону дозволить учасникам операції Об’єднаних сил отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій.

Як повідомили редакції газети «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2018 року на урядову «гарячу лінію» стосовно державної допомоги учасникам бойових дій та їх родинам надійшло майже 2 тисячі звернень. Громадяни порушували питання щодо реалізації права на соціальний захист у сфері комунального господарства, пенсійного забезпечення, аграрної політики і земельних відносин, охорони здоров’я, у тому числі пільг для дітей.

Так, 31-річний ветеран АТО, учасник бойових дій із Запорізької області зателефонував на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що самостійно виховує дитину 2015 року народження, а також має дитину 9 років від першого шлюбу. Влітку 2018 року він звернувся до УПСЗН Михайлівського району Запорізької області для отримання путівки до дитячого табору для старшої дитини, але йому відмовили. Заявник просив надати інформацію, чи дійсно в УПСЗН відсутні путівки до дитячих таборів для дітей учасників АТО.

У Департаменті соціального захисту Запорізької облдержадміністрації повідомили, що за інформацією управління соціального захисту населення Михайлівської райдержадміністрації дитині заявника було надано путівку за рахунок коштів обласного бюджету на IV зміну до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Факел», який знаходиться у м. Бердянськ.

Учасник бойових дій з м. Тячів Закарпатської області під час телефонної розмови розповів фахівцю урядової «гарячої лінії», що у зв’язку з переломом ребра отримав пільговий рецепт на низку медичних препаратів у районній поліклініці міста. У аптеці, де можна придбати пільгові ліки, йому повідомили, що такі ліки відсутні у списку безкоштовних препаратів. Заявник просив посприяти у забезпеченні препаратами на безкоштовній основі.

Перший заступник голови Тячівської райдержадміністрації поінформував, що учасник бойових дій забезпечений вказаними препаратами безкоштовно.

Житель Горохівського району Волинської області, який є учасником АТО, контрактником, просив сприяння в отриманні матеріальної допомоги в райдержадміністрації, до якої він звертався раніше, проте питання не вирішувалося. У Горохівській райдержадміністрації повідомили, що кошти на виплату матеріальної допомоги зараховані на картку заявника. Під час зворотного зв’язку фахівець урядової «гарячої лінії» переконався, що матеріальна допомога виплачена наступного дня після звернення на урядову «гарячу лінію».

Урядовий контактний центр вітає військовослужбовців з Днем Збройних Сил України.



Щиро дякуємо за відвагу, героїзм та самопожертву.

За період з 27 листопада по 4 грудня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 33 167 звернення, з них телефоном — 31 458, через інтернет — 1709.