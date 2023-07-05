Нині для багатьох українців читати книжки російською мовою стало просто неможливо. Що ж робити з «літературним агресором» у нашій домівці? Багато хто вирішив, що така література має піти на користь нашим військовим. Ще восени торік одна зі шкіл у Черкасах оголосила акцію зі збору макулатури «Здай російськомовну книжку — допоможи ЗСУ!» Школярі зібрали сировину для перероблення на потрібний країні папір.

Не лише розвалювати, а й будувати

Поширенню українськомовної літератури сприяє й новий закон про обмеження ввезення та розповсюдження видавничої продукції з росії, білорусі та тимчасово окупованої території України, нещодавно підписаний Президентом. Ухвалення цього документа дає змогу захистити сферу українського книговидання і книгорозповсюдження від руйнівного впливу «руского міра», сприяє зміцненню національної безпеки, утвердженню і поширенню української мови, розвитку національної видавничої індустрії.

А недавно Черкаси відвідали учасники благодійної акції «Українським дітям — українську книгу». У межах акції Черкащина одержала для бібліотек області 5 тисяч сучасних, якісних, виданих українською мовою книжок на заміну російськомовної, а також застарілої та зношеної літератури.

«Для нашого міністерства і уряду загалом важливий напрям діяльності — утвердження ідентичності українських громадян, деколонізація української культури, медійної та інформаційної сфери, — зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко. — Важливо, що ми не лише знімаємо застарілі монументи й таблички, а обов’язково замінюємо їх. Вилучення з бібліотек російськомовних книжок також супроводжується заміною на українськомовні. Адже потрібно не тільки знімати, а й будувати, додавати, створювати нові наративи. І це об’єднує всіх українців, уряд, книговидавців, громадські та міжнародні організації, які беруть участь в акції. Є спільні проєкти з посольствами та урядами інших країн, які також сприяють виданню українською мовою книжок їхніх авторів. Коли все робимо разом — виходить гарний результат».

Збагачуватися рідним словом

Під час акції у сквері «Юність» черкасці мали можливість ознайомитися з книжками, які пропонують черкаські бібліотеки та книговидавці, опанувати майстер-класи із розмальовки та виготовлення ляльки-мотанки від обласної Галереї народного мистецтва. Відбулася пресконференція про важливість благодійної акції та заміни російської літератури українськомовною в бібліотеках нашої держави.

За словами організаторів, акція приїхала до Черкас, де проживає велика кількість переселенців, які особливо потребують українських книжок. Її мета — безплатне забезпечення дітей українськими підручниками, навчальними посібниками та художньою літературою, щоб кожна дитина могла навчатися й культурно збагачуватися українським словом. За рік акція розширилася, і українську книжку надсилають також для підлітків, дорослих, воїнів.

У пресконференції в Черкасах взяли участь представники міністерства культури та інформаційної політики України, Держкомтелерадіо, благодійного фонду «Рідна країна». Як зауважив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, від початку повномасштабної війни фонд бібліотек області зменшився майже на мільйон примірників. Вони гостро потребують якісних книжок українською мовою замість списаної російськомовної літератури.

Як поінформувала комунікаторка акції «Українським дітям — українську книгу» Наталія Бовтрук, цього разу організатори привезли на Черкащину багато художньої літератури для дітей, підлітків та дорослих. Зокрема 500 дитячих книжок заїхало в обласну дитячу бібліотеку. Також література надійде в заклади освіти.

«Така акція надзвичайно важлива для нашої держави, — підкреслила заступниця Черкаського міського голови Анастасія Чубіна.— Міська влада передбачила мільйон гривень на закупівлю нової сучасної літератури для бібліотек нашого міста. У Черкасах діють 14 філій, які за рік списали приблизно 55 000 російських книжок. Маємо цю прогалину поповнити. Частину книжок отримаємо в межах цієї акції, а частину закупимо за бюджетні кошти міста».

Виграти світоглядну війну

«Цей проєкт — сигнал дітям, щоб вони вивчали українську мову, місцевій владі, що не треба закривати бібліотеки, сигнал урядовцям, аби звільнити від податків наші видавництва і дати їм можливість активно працювати. І найважливіше — треба переконати українське суспільство: якщо ми хочемо, щоб війна з російською ордою була переможна, то мусимо виграти світоглядну війну. Щоб в Україні були громадяни-патріоти, яких виховують на українських цінностях», — сказав під час пресконференції засновник фонду «Рідна країна», черкасець Микола Томенко.

Варто нагадати, що благодійна акція «Українським дітям — українську книгу» почалася торік у березні. Її ініціатори — Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України, Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством закордонних справ за сприяння благодійного фонду «Здоров’я майбутнього». До акції долучилися видавці зі всієї України, безоплатно надаючи книжки. За більш як рік її проведення майже 700 000 одиниць української літератури зібрано і доставлено в регіони України та більш як 25 країн світу, де живуть українці. Книжки так само безоплатно передають у громади, до бібліотек, освітніх хабів. За цей час стартували три нових напрями акції: «Українській молоді — європейську книгу», «Українським захисникам — українську книгу» та підтримка українською книгою культурних хабів «Донеччина».