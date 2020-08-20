МОЗ і МОН мають провести перевірку шкіл, вишів і дошкільних навчальних закладів з дотримання безпечних умов навчання в період пандемії. На цьому на засіданні уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Важливо пояснити, де які є загрози. Де є проблеми, там слід допомогти. І до 1 вересня все має бути готово. В іншому разі однозначно будуть радикальні кадрові рішення. Безпека дітей, батьків і вчителів — це головний пріоритет цього навчального року», — наголосив Прем’єр і закликав місцеві органи влади вжити заходів для створення безпечних умов навчання.
МОЗ доручено розробити рекомендації для безпечного проведення виборчого процесу до органів місцевого самоврядування у жовтні 2020 року, повідомляє УНІАН. «У нас уже є звернення й пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Рекомендації слід передати ЦВК і на місця», — зазначив Прем’єр, додавши, що слід вирішити питання фінансування виборчих комісій та субвенцій місцевій владі. На ці заходи спрямують 2,3 мільярда гривень, щоб виборчий процес відбувся прозоро й неупереджено. Аби українці отримали на місцях тих представників, яким довірятимуть.
Під час засідання уряду схвалено законопроєкт про збереження програми допомоги щодо часткового безробіття після закінчення карантину. Програма довела ефективність під час коронакризи, і її слід затвердити на постійній основі.
Урядовці ухвалили рішення додатково надати 117 мільйонів гривень на завершення реконструкції злітної смуги аеропорту «Одеса», зокрема на виготовлення проєктно-кошторисної документації.
Пізніше буде запропоновано внести до державної цільової програми проєкт будівництва аеропорту в Мукачеві. Відповідно до оновленої програми, прогнозні обсяги фінансування заходів із проєктування становитимуть близько 30 мільйонів гривень, їх буде реалізовано за кошти, залучені під державні гарантії в межах підготовки до Євро-2012. Проєктування термінального комплексу аеропорту становитиме близько 25 мільйонів гривень за кошти інвестора.
Було ухвалено рішення про перерозподіл коштів держбюджету, наданих на будівництво доріг. «Це робиться з метою оптимізації та ефективного використання державних коштів. Адже за деякими об’єктами сталася економія та перенесення робіт. Тому пропонується перенести на інші об’єкти відповідні фінансові ресурси», — зазначив очільник уряду.
Уряд схвалив постанову «Деякі питання підготовки та дипломування моряків». Такі зміни — перший крок у спрощенні системи підготовки та дипломування моряків.
Спрощення передбачає впровадження зручних цифрових сервісів, зокрема електронного кабінету моряка sea.e-transport.gov.ua. Це унеможливить корупцію, звільнить моряків від посередників і необхідності особистої присутності, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
На завершення засідання урядовці ухвалили план заходів з підготовки та відзначення 29-ї річниці Незалежності України.
Як зазначив перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, цьогоріч центральні заходи в Києві відбудуться на Михайлівській та Софійській площах. А неодмінною умовою їх проведення буде дотримання постанов уряду про запобігання поширенню COVID-19 на території України. Логічним початком урочистості до Дня Незалежності буде відзначення Дня Державного прапора 23 серпня.
Без обговорення ухвалено рішення про затвердження типової форми договорів про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти та про навчання у закладі вищої освіти; про внесення змін до правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду її територією. Уряд ухвалив концепцію реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами тощо.