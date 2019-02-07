Нині в Україні тренд — звинувачувати в усіх бідах тих, хто намагається розв’язувати проблеми, а не тих, хто їх спричинив. Так під час учорашнього засідання уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував судове рішення, яким задоволено депутатський позов щодо заборони Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я.

«Атака на команду Міністерства охорони здоров’я, яка реалізує сьогодні медичну реформу, — це намагання повернути країну в прірву минулого, коли системою охорони здоров’я ніхто не опікувався. Саме уряд сформував команду МОЗ на чолі з Уляною Супрун. Вона представила бачення змін і почала їх упроваджувати, щоб очистити систему. Але на неї намагаються повісити весь негатив попередніх років.

Неремонтована палата у районній лікарні — це не вина Уляни Супрун. Навпаки, уряд опрацьовує та запроваджує різні механізми, щоб відремонтувати палати, дати змогу оснастити лікарні, підвищити якість медичної послуги, забезпечити достойні зарплати лікарям», — підтримав команду МОЗ Прем’єр.

Упродовж останніх років реалізовано великі програми, зокрема «Доступні ліки», за якою вже виписано 31 мільйон рецептів, змінено систему закупівлі ліків, чим ліквідовано корупційні схеми, розбудовують мережу кардіоцентрів, що рятує життя тих, хто раніше був позбавлений шансу вилікуватися, добудовують клініку «Охматдит».

Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції підготувати звернення до суду. «Ми обов’язково обстоюватимемо правду. Мін’юст і Секретаріат уряду підготують відповідні звернення до суду, щоб відновити справедливість. Боротимемося за це», — підкреслив він.

До кого претензії?

Ще одна галузь, яку добивали десятиліттями і яку уряд намагається витягти із прірви, — дорожня. «Зношення доріг подекуди сягало 90%. З 2017 року почали змінювати систему, наповнювати її ресурсом, щоб відновлювати шляхи. Критика якості доріг лунає щороку, і вона справедлива. Але треба розмежувати претензії. Які шляхи зруйновано? Які не ремонтували. Відновлені — в нормальному стані. Ключовий принцип уряду — оплачувати лише якісні роботи. Маємо масштабні завдання на 2019 рік. Щойно стабілізується погода, заплановані проекти розпочнуться. А до 2022-го повністю відновимо сполучення між обласними центрами. У контексті відновлення доріг ми вже зробили більше, ніж будь-хто за всі роки незалежності. І зробимо більше. Є чіткий план, і дороги будуть кращими з кожним роком. Наша команда це гарантує», — заявив Прем’єр.

Готовність розпочати будівельний сезон-2019 підтвердив очільник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак. «Усі дороги, які ми ремонтували середнім капітальним і поточним ремонтом у 2017—2018 роках, серйозних дефектів не мають. Двічі на рік проводимо масштабну перевірку якості — після завершення й початку будівельного сезону. Так буде й цього року. Укравтодор має намір у березні-квітні цього року розпочати планові перевірки якості доріг, відремонтованих у 2017—2018 роках. Для журналістів буде організовано прес-тури, щоб вони на власні очі переконалися, що такі дороги перебувають у належному стані. Із 2018-го всі контракти з підрядними організаціями на виконання середнього поточного ремонту доріг державного значення укладають на умовах п’ятирічної гарантії на такі роботи, а також десятирічної гарантії — на капітальний ремонт. У разі виявлення дефектів підрядник усуває їх власним коштом», — наголосив Славомір Новак.

Серед планів Укравтодору на цей рік — повністю завершити ремонт частини траси національного значення Н-14 Кропивницький — Миколаїв на Кіровоградщині. «Щодо ремонту її частини на території Миколаївської області, то цьогоріч почнемо із найпроблемніших ділянок. По суті, це нове будівництво бетонної дороги, бо ремонтувати там, на жаль, нічого. Сподіваємося в 2020-му повністю завершити ремонт траси», — запевнив він.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що з Укравтодором обговорено стан трас Київ — Одеса і Київ — Чоп та знайдено додаткові кошти — 500 мільйонів гривень на термінові заходи з ліквідації ямковості на цих автомобільних дорогах державного значення. Він указав на вкрай незадовільний стан траси Київ — Чоп, яку раніше будували з гарантією рік. Міністр наголосив на важливості дотримання габаритно-вагових норм автотранспортних засобів на дорогах, оскільки проблема перевантаження — основна причина деформації дорожнього покриття.

«Перевантажують фури не чиновники, а бізнесмени, які свідомо йдуть на порушення всіх норм. Потім у портах приватні компанії приймають ці перевантажені фури, після чого всі дружно скаржаться на зруйновані дороги», — констатував він.

Електронне малятко

Під час засідання уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народженням дитини».

«Фактично йдеться про отримання свідоцтва про народження, реєстрацію місця проживання, отримання допомоги після народження, реєстрацію народження дитини в електронній системі охорони здоров’я, видачу посвідчення багатодітної сім’ї тощо через електронний кабінет, подавши одну уніфіковану заявку. Її опрацюють усі служби, і клієнт отримає електронний витяг, один документ», — пояснив, представляючи законопроект, міністр юстиції Павло Петренко. Паралельно із сервісом «Електронне малятко» залишатиметься змога отримати документи в паперовому вигляді. «Нині свідоцтво про народження дитини можна отримати й у пологовому будинку. Цим правом торік скористалися батьки 162 тисяч малюків, а це половина народжених 2018-го. Таку саму послугу, як і ці, можна буде отримати й у центрах надання адміністративних послуг», — резюмував міністр.