Повномасштабна війна росії проти нашої держави завдала удару по економіці. Перший квартал — мінус 15% ВВП. Знищено підприємства, заблоковано порти, мільйони людей виїхали із країни, понад 4 мільйони осіб, які залишилися у країні, втратили роботу, розірвано ланцюжки поставок та виробництва. Усі ці виклики уряд бачить. На цьому у промові перед черговим засіданням Кабінету Міністрів наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Допомогли аграріям провести успішну посівну. Відновили й успішно реалізовуємо програму доступного кредитування. Прибрали непотрібні регулювання, чим істотно спростили життя підприємців. Усе це працює, але цього недостатньо. Тому уряд на доручення Президента України запроваджує нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль уточнив, що йдеться про вісім програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури.

Очільник уряду окреслив шість програм безповоротної грантової підтримки малого й середнього бізнесу: «Хочемо, аби якнайбільше українців почали власні бізнеси, адже саме приватний сектор — ключовий компонент успішного економічного розвитку».

Перша програма — мікрогранти на створення власного бізнесу. Заявки подаватимуть через «Дію». Під цей бізнес можна взяти пільговий кредит у межах «5—7—9%». Очікується створення десятків тисяч робочих місць.

Друга ініціатива — безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств (деревообробка, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрна переробка тощо). Держава дасть грант на обладнання.

Третя ініціатива — програма в агросекторі щодо часткової компенсації вартості теплиць. Безповоротний грант на типовий проєкт модульної теплиці площею два гектари. Обов’язкове співфінансування держави та бізнесу. Як і попередні дві програми — заявка через «Дію», далі — робота з банком. Очікується будівництво майже 3 тисяч таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни.

Четверта програма теж пов’язана з агросектором — гранти на висаджування фруктових садів і ягідників. Співфінансування держави й бізнесу. Перші очікування — висаджування садів загалом на площах до 10 тисяч гектарів.

П’ята програма пов’язана з ІТ. Уже успішно працює правовий режим «Дія.Сіті», яким користуються понад 200 компаній. Паралельно держава максимально зацікавлена у створенні саме українських стартапів і готова вкладати в це гроші. Запропоновано, що український Фонд підтримки стартапів викуповуватиме частку в новостворених компаній. Цільова аудиторія програми — ІТ-підприємці-початківці з ідеями створення технологічного стартапу, що шукають гроші на створення тестової моделі. Гроші можна спрямовувати лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік — 10 мільярдів гривень. Пріоритет — експортоорієнтованим компаніям.

Шоста програма — для охочих здобути кваліфікацію графічного дизайнера або іншу технічну спеціальність. Тут грант тільки на навчання на ІТ-курсах. Держава надасть фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій галузі.

Уряд робить ставку на малий і середній бізнес. Це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні. Працювати задля її перемоги нині та розбудови сильної України в майбутньому.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»