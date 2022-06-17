У Брюсселі пройшла третя зустріч контактної групи з оборони України, до якої входять міністри оборони та начальники генштабів близько 50 країн. Цей майданчик, який перетворився на нову міжнародну коаліцію з підтримки України, називають формат «Рамштайн» за назвою міста в Німеччині, де розташована військова база Військово-повітряних сил США і де вперше наприкінці квітня зустрілися представники 40 країн для координації допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.

Про що домовилися

До нинішньої зустрічі у Брюсселі приєдналися міністри оборони Еквадору, Грузії та Молдови.

«Ми зібралися тут сьогодні через нашу непохитну рішучість надати Україні можливості, яких вона нагально потребує для самооборони. Ми не можемо дозволити собі розслабитися, втратити темп. Ставки занадто високі. Україна опинилася у поворотному моменті на полі бою», — заявив під час переговорів глава Пентагону Ллойд Остін. Він нагадав, що після останньої наради у форматі «Рамштайн», яка пройшла три тижні тому, Україні почали надавати пускові установки з протикорабельними ракетами Harpoon і реактивні системи залпового вогню M270.

За його словами, з початку російського вторгнення понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні. «Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах», — сказав він.

Міністр оборони США наголосив, що союзники вже багато зробили, але не мають марнувати час і тому посилять підтримку ЗСУ. «Маємо посилити нашу готовність збільшувати можливості України до самооборони і повинні докласти ще більших зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і територію», — наголосив Ллойд Остін.

На пресконференції у штаб-квартирі НАТО міністр оборони США та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі повідомили журналістів, які саме види озброєнь нададуть Україні.

«США нададуть додатковий пакет безпекової допомоги Україні на суму мільярд доларів», — оголосив Ллойд Остін. За його словами, у новий пакет увійдуть 18 гаубиць M777 і машини для їхнього буксирування, 46 тисяч снарядів до них калібру 155 міліметрів. Україні передадуть керовані снаряди для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). 650 мільйонів доларів з цього пакета надійдуть до окремого фонду, який дасть змогу Україні отримати ще дві системи берегової охорони Harpoon, а також тисячі захищених рацій, приладів нічного бачення, тепловізорів і оптичних прицілів.

Ллойд Остін повідомив, що додаткову артилерію Україні нададуть ще й інші країни, зокрема Канада, Польща та Нідерланди.

«Дозвольте мені подякувати Словаччині, яка оголосила значну пожертву гелікоптерів серії Мі та нагально необхідних реактивних снарядів», — сказав глава Пентагону.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час зустрічі «Рамштайн-3» оголосила, що Берлін надасть Україні три системи залпового вогню MARS II. У пакет німецької збройної допомоги увійдуть сотні ракет, запчастини та тренінг для українських військових. За словами Крістіне Ламбрехт, навчання для військових ЗСУ з використання MARS II можуть початися у червні. А самі системи Україні надійдуть наприкінці липня — на початку серпня, адже йдеться про системи із запасів Бундесверу.

Комплексний пакет допомоги узгодять на саміті НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки у форматі «Рамштайн» у Twitter. «Україна продовжить боротьбу за свободу та незалежність. Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе», — написав міністр і уточнив, що серед озброєнь, про які домовилися учасники контактної групи, — гармати 155 мм, HIMARS, Harpoons тощо від США. А також гелікоптери від Словаччини, артилерія від Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ від Німеччини. «І ще дещо», — додав український міністр.

Комплексний пакет допомоги Україні мають узгодити лідери країн-членів НАТО, які зберуться на саміт у Мадриді 28—30 червня. Про це перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу, яка пройшла паралельно з форматом «Рамштайн» у Брюсселі, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України в довгостроковій перспективі, в переході від обладнання радянських часів до сучасного обладнання НАТО, а також у покращенні оперативної сумісності з НАТО», — сказав генсек журналістам.

До участі в саміті НАТО генсек запросив Президента Володимира Зеленського у тому форматі, який йому дозволять обставини. Глава Української держави вже підтвердив свою участь.

«Із вдячністю прийняв запрошення партнерів на участь у ключових міжнародних заходах: від федерального канцлера Олафа Шольца — у саміті «Великої сімки», та від генерального секретаря НАТО — у саміті НАТО в Мадриді», — написав Володимир Зеленський у Twitter.