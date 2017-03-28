Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Валерій Акопян: «Ми виконуємо всі зобов’язання перед потерпілими»

Людина, яка працює, завжди має бути впевненою в тому, що вона захищена від ризиків, пов’язаних із втратою здоров’я під час виконання трудових обов’язків. Важливим економічним і правовим механізмом реалізації прав громадян на соціальний захист є страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, завдяки чому потерпілі на виробництві отримують відшкодування матеріальної шкоди та необхідне лікування і медичну реабілітацію. Як в Україні виконують ці гарантії? Про це ми запитали директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Валерія АКОПЯНА після засідання колегії виконавчої дирекції Фонду, на якій було підбито підсумки діяльності Фонду за 2016 рік, а також визначено першочергові завдання.

— Валерію Григоровичу, які основні пріоритети у діяльності Фонду і чи вистачає коштів на такі цілі?

— Відновлення здоров’я наших громадян, що зазнали виробничих травм чи отримали професійне захворювання, і повернення їх до повноцінного життя, а також відшкодування потерпілим та членам їхніх родин матеріальної шкоди — одне із пріоритетних завдань Фонду. А про наявність коштів на це, гадаю, цифри скажуть найкраще, адже ми відкриті й прагнемо, щоб застраховані громадяни та громадськість знали і про те, скільки коштів надходить до Фонду, і про те, як саме їх витрачають.

Отже, доходи Фонду з урахуванням залишку коштів на початок 2016 року було заплановано в сумі 7,931 мільярда гривень. Фактично ж надійшло трохи більш як 7,5 мільярда, що становить приблизно 95% планового показника.

Поточні надходження до Фонду становили 6,912 мільярда гривень, або 94% плану на цей період, зокрема внески страхувальників — 6,869 мільярда.

— Із чим пов’язане таке недовиконання?

— Насамперед із тим, що відповідно до урядового рішення, починаючи з 14 грудня минулого року частка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку надходить до Фонду соціального страхування України.

— То чи вдалося належно забезпечити соціальні гарантії потерпілим від нещасних випадків на виробництві та членам їхніх родин?

— З упевненістю зазначу, що ми змогли утримати під контролем ситуацію з фінансовою спроможністю і спрацювали ефективно й результативно. Зокрема, видатки Фонду у 2016 році становили 6,294 мільярда гривень, а це стовідсотково відповідає показникам, передбаченим тимчасовими кошторисами. Понад 93% видаткової частини бюджету було спрямовано на страхові виплати і медико-соціальні послуги потерпілим і членам їхніх родин.

— Однак кількість людей, яким торік здійснювали страхові виплати, зменшилася порівняно з 2015-м. Це свідчить про те, що люди менше травмуються на виробництві?

— Хотілося б, щоб так було. Нинішня ситуація така. Кількість потерпілих та членів їхніх сімей, яким Фонд щомісячно проводить страхові виплати, на 1 січня цього року становила 211 тисяч осіб. Порівняно з 2015-м це на 10,5 тисячі, тобто майже на 5% менше. Це зумовлено насамперед тим, що Фонд не має змоги виконувати свої функції на неконтрольованій частині Донецької та Луганської областей.

— На виконання яких завдань спрямовували основні фінансові ресурси Фонду?

— Найбільша стаття наших витрат — відшкодування матеріальної шкоди безпосередньо людям. За 2016 рік з бюджету Фонду потерпілим та членам їхніх сімей виплачено 5,5 мільярда гривень, а це на 810 мільйонів, або на 13% менше, ніж у 2015-му.

До речі, левова частка загальної суми страхових виплат припадає на великі промислові області: Донецьку — 25%, Дніпропетровську — 23, Львівську — 10, Харківську — 7, Луганську — 5%.

Також слід зазначити, що за підсумками року дотаційними регіонами є Донеччина, де покриття видатків власними надходженнями становило лише 29,9%, Луганщина — 47,0%, Дніпропетровщина — 57,3%, Львівщина — 70,6%, Волинь — 93,2% та Кіровоградщина — 98%. Дофінансовувати ці області довелося за рахунок коштів страхувальників інших регіонів. А ось найбільшим донором виявилося місто Київ. Тут є навіть профіцит — понад 1,5 мільярда гривень.

У структурі страхових виплат, проведених у звітному році, основна частина припадає на щомісячні страхові виплати — 5,3 мільярда гривень (96,5%) та одноразову допомогу — майже 119 мільйонів. (2,2%).

На виплату щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, торік використано 5,1 мільярда гривень, що на 643 мільйони, або 11% менше порівняно з 2015 роком.

Середньомісячний розмір призначеної виплати становив близько 2058 гривень. Це на 243 гривні, тобто 13% більше, ніж цей показник попереднього періоду. Станом на 1 січня цього року такі виплати отримували 200 тисяч потерпілих — це майже на 5% менше, ніж торік.

Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають право на неї в разі втрати годувальника, становила майже 237 мільйонів гривень. Це на 30 мільйонів, або 11% менше порівняно з 2015 роком.

Середньомісячний призначений розмір цієї виплати за звітний період становив 1755 гривень і зріс за рік на 174 гривні, тобто на 11%. Кількість утриманців, які одержують щомісячні виплати, порівняно з 2015 роком скоротилася майже на 6% і становила на початок цього року 10,9 тисячі осіб.

Значною мірою вплинула на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим проведена відповідно до чинного законодавства індексація грошових доходів. Її сума сягнула 607 мільйонів гривень, що на 38% більше, ніж у попередній річний період.

І ще кілька важливих цифр. За 2016 рік виплачено понад 55 мільйонів гривень одноразової допомоги через стійку втрату професійної працездатності потерпілому. Це на дві третини менше порівняно з 2015-м. В абсолютному вимірі різниця становить 101 мільйон гривень. Допомогу призначено 3332 потерпілим, що менше на 18% порівняно з 2015 роком. Виплату одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності в середньому на одного потерпілого торік призначали у розмірі 10,2 тисячі гривень, що на майже 52% менше порівняно з попереднім роком — тоді це було 21 тисяча гривень.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого утриманцям становила 10,2 мільйона гривень. Порівняно з 2015 роком це менше на 7,3 мільйона гривень, або на 42%. Середній розмір виплати, призначеної на одного утриманця, — 28 тисяч гривень.

А на родину в разі смерті потерпілого сума виплат сягнула 53,4 мільйона гривень, що на 42 мільйони — а це 44% — менше, ніж за 2015 рік. На одну сім’ю в середньому — 137 тисяч гривень, або майже на 41 тисячу менше, ніж у попередньому році.

Скорочення витрат на виплату одноразової допомоги потерпілим та членам їхніх сімей спричинене зменшенням кількості осіб, які мають право на ці виплати, а також є наслідком внесених змін до законодавства щодо нового механізму визначення розміру цієї допомоги.

— Валерію Григоровичу, ви зауважували, що Фонд нині не може виконувати свої функції на неконтрольованих територіях. І це зрозуміло. Але ж чимало жителів тих місць стали переселенцями. І, вочевидь, серед них є ті, ким опікується Фонд?

— Так. Торік робочі органи виконавчої дирекції Фонду обслуговували 51,3 тисячі внутрішньо переміщених осіб. На кінець року страхові виплати отримували 44,7 тисячі потерпілих та членів їхніх сімей. Найбільше таких громадян у Донецькій області — 14,6 тисячі, в Луганській — 9,1 тисячі, Харківській — 7,5 тисячі, Дніпропетровській — 2,5 тисячі, Запорізькій — 2,2 тисячі, у Києві — 2,1 тисячі осіб.

— Які пріоритети визначено на нинішній рік?

— Ключовим завданням Фонду, хоч би в якому організаційному форматі він функціонував, і надалі залишається своєчасне та в повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я або в разі його смерті.

Так само пріоритетним напрямом є забезпечення потерпілих на виробництві якісними медико-соціальними послугами. Торік така робота тривала відповідно до вимог законодавства.

Ми і надалі повинні вирішувати комплекс проблемних питань для забезпечення сталого функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та її розвитку.

ПІДСУМКИ РОКУ: ЦИФРИ І ФАКТИ

♦ У закладах охорони здоров’я за кошти Фонду торік проліковано і забезпечено медичною реабілітацією майже 12 тисяч потерпілих. З них медичною реабілітацією у санаторно-курортних закладах охоплено 879 осіб. Видатки на це порівняно з 2015-м зросли на 10% і становили 57 мільйонів гривень.

♦ Лікарськими засобами та виробами медпризначення в аптечних закладах забезпечено понад 18 тисяч осіб, що на 8% більше, ніж у 2015 році. Витрати на це також зросли на 12% і становили 92 мільйони гривень.

♦ Санаторно-курортне лікування торік пройшли 9,6 тисячі інвалідів внаслідок трудового каліцтва та супроводжуючих осіб. Це на 24% більше, ніж у 2015-му. Загальна сума витрат на це становить майже 117 мільйонів гривень (в 2015 році — 85,5 мільйона).

♦ Торік забезпечено засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами) 5,3 тисячі потерпілих, або на 8% більше порівняно з 2015 роком.

♦ У 2016 році потерпілі отримали 311 спеціальних засобів пересування (інвалідних візків) загальною вартістю 4 мільйони гривень. У кількісному вимірі це на 30% більше, ніж у попередньому році, в грошовому — в 1,7 раза.

♦ Торік виплати на спеціальний медичний догляд отримали 785 інвалідів, на постійний сторонній догляд — 2,7 тисячі, на побутове обслуговування — 3,4 тисячі. Видатки на це становили 52 мільйони гривень, що на 0,5 мільйона більше, ніж у 2015-му.

♦ За 2016 рік профінансовано витрати на додаткове харчування 125 інвалідів на загальну суму 1,3 мільйона гривень.

♦ Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами та слуховими апаратами забезпечено 290 потерпілих, що на 2% менше від показника 2015 року, на загальну суму 0,9 мільйона гривень.

♦ Компенсація витрат на пальне, ремонт, техобслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування для понад 4 тисяч інвалідів становила 1 мільйон гривень.

♦ Усього для забезпечення потерпілих медико-соціальними послугами у 2016 році використано майже 362 мільйони гривень, що більше, ніж у 2015 році, на 53 мільйони, тобто на 17,2%.

Інна МИКОЛАЄНКО

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Валерій АКОПЯН. Народився 20 липня 1958 року в с. Чехівка на Черкащині. Закінчив Київський інститут народного господарства (економіст). Народний депутат України ІІІ та ІV скликань. З квітня 2012 року — директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. З 2003 року — академік Української академії наук. Доктор філософських наук. Має почесне звання «Заслужений економіст України», державні та відомчі нагороди.