Нинішній стан економіки дасть змогу в 2020 році збільшити мінімальну зарплату до 5,5 тисячі гривень, а середню — до 620 доларів, зазначив Прем’єр

Чинний уряд, який працює три роки, запобіг руйнуванню країни, забезпечив стабільне економічне зростання і започаткував фундаментальні перетворення в різних сферах життя. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Глава уряду наголосив, що за кілька днів в Україні відбудуться парламентські вибори. Буде сформовано новий склад Верховної Ради, коаліції та уряду. Саме тому дуже важливо, аби з 22 липня — після виборів — ключові зміни, започатковані для побудови сильної й успішної України, не зупинили і не згорнули, а захистили і продовжили.

Серед трансформацій, які заслуговують на подальшу посилену увагу, Володимир Гройсман назвав децентралізацію, збереження курсу на зростання соціальних стандартів, розбудову інфраструктури і захист національної пам’яті, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Потрібно зробити правильний вибір

Говорячи про децентралізацію, Прем’єр наголосив, що в Україні існує кілька варіантів розвитку подій, найгірший з яких — федералізація держави.

«Що таке децентралізація? Це нові дороги, освітній простір і багато речей, які потрібні кожній родині. Що буде далі? Або завершимо формування громад, або законсервуємо і знищимо систему фінансової децентралізації. Або ми закріпимо децентралізацію в Конституції, або нам будуть нав’язувати федералізацію», — сказав Володимир Гройсман. На його думку, вибір дій є, так само, як і його наслідки.

Щодо соціальних стандартів, то тут, за словами Володимира Гройсмана, також є вибір: або спиратися на можливості економіки і стимулювати детінізацію, або на популізм, нарощування боргів, друк грошей і рух до дефолту.

У цьому контексті не менш фундаментальний крок уряду, зазначив Володимир Гройсман, — відродження національної пам’яті шляхом зокрема розбудови меморіальних комплексів, передусім Меморіалу жертв Голодомору.

Звертаючись до учасників засідання, очільник уряду навів ще кілька прикладів докорінних змін: Нову українську школу, дошкільну освіту, перетворення в системі охорони здоров’я, добудову лікарень, передусім Охматдиту, дорожнє будівництво, програми підтримки сімей з дітьми тощо.

Він зазначив, що нинішній стан вітчизняної економіки дає змогу в 2020 році збільшити мінімальну заробітну плату до 5,5 тисячі гривень, а середня зарплата у країні в доларовому еквіваленті протягом двох років може зрости до 620 доларів.

А ще Прем’єр вважає важливим і необхідним за місяць-два ввести додатковий потяг Київ — Маріуполь. Про це він сказав, коментуючи схвалення фінансового плану державної компанії «Укрзалізниця».

Він нагадав, що питання введення потяга обговорювали під час спеціальної наради на початку липня, а також під час перемовин із Президентом після його відвідання Маріуполя: «Ми знайшли спільне рішення ввести потяг».

Не піддаватися на маніпуляції

Продовження змін, за словами Володимира Гройсмана, багато в чому залежатиме від того вибору, який буде зроблено 21 липня, здатності виборців відрізнити справжній рух вперед від маніпуляцій. Такою маніпуляцією Прем’єр-міністр назвав масовану кампанію у ЗМІ та соцмережах із закликами голосувати за одних і проти інших, які «начебто непрохідні».

«Є різні соціологічні опитування, вони по-різному визначають, хто долає бар’єр, хто проходить у парламент. Врешті це вирішувати не окремим політичним діячам, а українським громадянам, які мають вільно прийти та проголосувати, за кого хочуть», — зазначив Володимир Гройсман. Він підкреслив, що є десятки акаунтів в інтернеті, які мають фінансування поза межами виборчих фондів. І додав, що сьогодні, на його думку, дискредитуються абсолютно всі політичні сили демократичного табору.

«Хочу сказати одне: думаю, що люди мають можливість визначитися, хто діє морально і щиро, а хто бреше», — сказав Володимир Гройсман.

Він звернувся до правоохоронців із проханням розслідувати факти забороненої законом контрреклами. «Сподіваюся, правоохоронні органи дадуть цьому відповідну оцінку», — наголосив Прем’єр.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв вивчити всі матеріали. «Ці факти є, і ми будемо їх оприлюднювати», — запевнив глава МВС.

Питання кадрів

Віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив членів уряду, що Сергій Кузьмін, якого в березні цього року Кабінет Міністрів призначив головою Державної архітектурно-будівельної інспекції, не пройшов випробувального терміну. Він не виконав поставлених перед ним завдань, серед яких було впровадження електронного кабінету, реструктуризація ДАБІ тощо. Понад те, кількість відмов зросла з 20 до 70%. З огляду на це віцепрем’єр подав відповідне подання Кабміну, щоб розірвати контракт з головою ДАБІ.

Уряд звільнив Олександра Власова з посади виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби, яка ліквідовується.

Наприкінці засідання уряд схвалив рішення про реалізацію правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2020—2022 роках, про підписання протоколу з урядом Аргентинської Республіки про внесення змін до угоди про скасування віз та про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України. Він призначив трьох нових незалежних членів наглядової ради найбільшого українського банку «ПриватБанк».

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»