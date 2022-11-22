Прем’єр-міністр Ріші Сунак зазначив, що його країна надасть зимове обладнання для ЗСУ на 16 мільйонів фунтів стерлінгів

Цими вихідними Київ з першим візитом відвідав новообраний Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Його прийняв Президент Володимир Зеленський. «Я дякую Прем’єр-міністру за принципову підтримку України й максимальну конструктивність у наших переговорах. Ми сьогодні обговорили всі питання, важливі для наших країн і для глобальної безпеки», — сказав Президент України після завершення переговорів з Ріші Сунаком, повідомляє пресслужба ОПУ.

У пріоритеті — захист неба

Володимир Зеленський поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про наслідки російських ракетних ударів. За його словами, у країні пошкоджено близько половини енергетичної інфраструктури.

«Цей російський терор — не просто чергове знущання ворога з українців, а й прояв украй цинічної російської антиєвропейської, антилюдської політики. Українська енергогенерація може не лише повністю забезпечувати нашу країну, а й бути стабілізаційним елементом для загальноєвропейського енергоринку», — сказав Володимир Зеленський. Він наголосив, що російські удари спрямовано зокрема й на те, щоб зруйнувати енергетичне з’єднання України з енергосистемою Європи. Тому кожен удар по українській енергетиці — це удар по енергетичній безпеці всього континенту.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки.

«Я дуже вдячний за ті пропозиції, про які сказав пан Ріші Сунак та його команда. Вони змістовні, підготовлені», — зауважив Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості максимально ефективного обмеження експортної ціни на російські енергоресурси, яке має запрацювати найближчим часом. Адже росія повинна відчути такі самі болісні втрати, як ті, які вона спричиняє іншим.

«Звичайно, обговорили сьогодні й наші можливості в захисті українського неба, а також оборонну співпрацю загалом. Я дякую панові Прем’єр-міністру за повне розуміння наших потреб і повну готовність допомагати», — сказав Президент України.

Співрозмовники докладно обговорили спільні міжнародні зусилля заради миру, зокрема українську формулу миру. «Одна з переваг нашої формули миру — це можливість для партнерів проявити лідерство в реалізації її пунктів. Ми пропонуємо нашим друзям проявити себе в тому, в чому вони найсильніші. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великої Британії стати співтворцем миру в Україні та всій Європі», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час переговорів ішлося і про участь Великої Британії у відбудові нашої країни. Президент подякував Прем’єр-міністрові за надану допомогу, зокрема Фонду енергетичної підтримки України.

У контексті поглиблення економічної співпраці Володимир Зеленський висловив подяку Великій Британії за лідерство у відкритті ринку для України. «Розраховуємо, що такий режим буде подовжено. Це справді корисно для обох країн», — сказав він.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили запровадження страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну та укладення нової амбітної угоди про цифрову торгівлю між двома країнами. Володимир Зеленський наголосив на важливості досягнення домовленостей щодо гарантій безпеки для України, доки наша держава не є членом НАТО.

Президент України обговорив з головою британського уряду можливі шляхи визнання Великою Британією Голодомору геноцидом українського народу. «Це важливо саме зараз, коли кремль знову здійснює акти геноциду проти українців. Цю тему треба детально опрацювати. Ми віримо, що справедливість буде забезпечено», — сказав Президент.

Український народ надихає весь світ

Прем’єр-міністр Великої Британії відзначив мужність українського народу, яка надихає весь світ. Ріші Сунак наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні доти, доки наша держава не здобуде мир. «Ми й надалі надаватимемо допомогу, доки ви тиснете на російські війська, доки ваші об’єкти інфраструктури, ваші домівки знищують», — запевнив він. За словами Ріші Сунака, Велика Британія надасть нову військову допомогу, а також продовжить навчання українських військових медиків та інженерів. Крім того, британська сторона планує передати зимове обладнання для військових і гуманітарну допомогу на суму понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ріші Сунак повідомив, що Велика Британія сподівається прийняти наступного року конференцію з відбудови України.

«Сподіваємося, що ми зможемо закінчити цю варварську війну й забезпечити справедливий мир, коли буде верховенство права, мир і повага до суверенітету держави, а тих, хто скоїв воєнні злочини, притягнуть до відповідальності», — сказав Прем’єр-міністр Великої Британії.

Під час візиту Володимир Зеленський та Ріші Сунак відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі в Києві. Лідери вшанували пам’ять українських захисників і поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого монастиря. Вони вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання. Прем’єр-міністр Великої Британії поставив лампадку до пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932—1933 років на Михайлівській площі.