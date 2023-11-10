Під час зустрічі в Києві Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова передала Президентові Володимиру Зеленському затверджений звіт Єврокомісії про прогрес України в межах пакета розширення у 2023 році. Це вперше Європейська комісія здійснила оцінку реформ в Україні як у країні-кандидаті в межах пакета розширення ЄС.

Глава держави подякував за рішення Єврокомісії рекомендувати країнам Європейського Союзу почати переговори про вступ України до ЄС.

«Для нас це велика мотивація, великий крок уперед у нашій європейській інтеграції. Ми дуже вдячні Єврокомісії, Президентці Урсулі фон дер Ляєн та їїкоманді за цей важливий етап і позитивні рекомендації», — сказав Володимир Зеленський.

«Хочу наголосити, що ми маємо спільні цінності з усіма європейцями, європейськими країнами. За них і боремося. І цей висновок Єврокомісії — один з дуже важливих етапів нашої майбутньої перемоги. Ми вдячні всім лідерам, які підтримують нас. Віримо, що ми продовжимо цей успіх у грудні», — додав він.

Катаріна Матернова відзначила велику роботу, пророблену задля можливості сказати, що Єврокомісія рекомендує почати переговори про приєднання України до ЄС.

«Як ви сказали, ви проводите реформи передусім для себе. Це довгий процес, який ще триває, але цей крок уже зроблено. Будуть інші кроки, але в цей момент мені особисто дуже приємно мати змогу передати вам цей звіт», — сказала пані Посол Європейського Союзу.

Президент України підтримав готовність Європейської комісії розпочати підготовчу роботу до переговорів з Україною, зокрема офіційну оцінку стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) у законодавство України (скринінг). Було наголошено, що наша країна також починає підготовку до переговорного процесу з ЄС, паралельно зміцнюючи та вдосконалюючи свій інституційний потенціал для успішних переговорів.

Щоб забезпечити якнайшвидше виконання решти рекомендацій Єврокомісії задля ухвалення позитивного рішення лідерами ЄС у грудні 2023 року, Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу». Документ покликаний забезпечити реалізацію стратегічного курсу на набуття повноправного членства України а Євросоюзі, створення умов для ефективної політичної взаємодії та вдосконалення координації діяльності державних органів з метою якнайшвидшого започаткування переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Відповідно до указу, Кабінет Міністрів України має ініціювати проведення консультацій з Європейською комісією щодо визначення організаційних аспектів переговорного процесу зі вступу України до ЄС, забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) з урахуванням результатів офіційної оцінки ЄС (скринінгу) стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) в національне законодавство України тощо.

Катаріна Матернова передала звіт Європейської комісії щодо України в межах пакета розширення ЄС, який містить рекомендацію розпочати переговори про вступ України в Євросоюз, і Прем’єр-міністрові Денису Шмигалю.

«Менш ніж за півтора року ми реалізували важливі структурні реформи. Паралельно уряд провів селф-скринінг національного законодавства. Наш наступний крок — підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував за тісну і плідну співпрацю протягом імплементації необхідних критеріїв. Він підкреслив, що ця оцінка вкрай важлива в контексті визначення подальших кроків України на євроінтеграційному шляху.

Звіт Єврокомісії з рук Катаріни Матерновоїотримало також керівництво Верховної Ради.

Під час зустрічі перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко подякував пані Послу за підтримку України та готовність допомогти в питаннях євроінтеграції.

«Україна аплодує рішенню Європейської комісії рекомендувати Європейській раді розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. Верховна Рада України невідкладно розпочне консультації з урядом щодо необхідних кроків задля виконання окреслених у висновках рекомендацій», — зауважив перший віцеспікер.

Катаріна Матернова привітала керівництво парламенту з історичною подією та пообіцяла сприяння Євросоюзу в подальшому євроінтеграційному поступі України.

«Ми пишаємося, що ви стільки зробили й готові робити ще більше. І ми готові вам у цьому допомагати», — наголосила вона.

Джерела:

Офіс Президента, Департамент комунікацій, Секретаріату КМУ, Пресслужба АпаратуВерховної Ради