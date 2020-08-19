Березівська ОТГ належить до територій, де реформи впроваджують особливо активно і якісно у різних напрямах. А одним із вагомих важелів стала тісна співпраця із швейцарсько-українським проєктом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, завдяки якому представників глухівського краю добре знають у Європі як лідерів реформування.

Вдалий початок — половина успіху

Точкою відліку такої співпраці вважається 2016 рік, коли щойно створена Березівська ОТГ ввійшла до складу території, на якій опрацьовували стратегію створення системи інтегрованого поводження із твердими побутовими відходами. Ідеться про Глухівський район на Сумщині.

Ось що розповідає про початок співпраці експерт із публічних послуг проєкту DESPRO Андрій Кавун: «На той час стратегію розробляли за підтримки DESPRO і до робочої групи входила Надія Артеменко, голова Глухівської РДА, яку за підсумками виборів 25 жовтня 2015 року обрано головою Березівської ОТГ. Те, що Березівська громада першою в області об’єдналась, а також активна позиція її очільниці стали вирішальними у виборі партнерської ОТГ на Сумщині».

«Проєкт DESPRO став першим, з яким ми розпочали співпрацювати, — розповідає Надія Артеменко. — І наше різнобічне партнерство триває вже майже п’ять років. Насамперед воно стосується реформування водопостачання і поводження з твердими побутовими відходами.

Однак для ОТГ співпраця з DESPRO стала надзвичайно важливою з навчальної точки зору. Старости сіл нашої громади, спеціалісти відділів, керівники комунальних підприємств мають змогу підвищити фаховий рівень під час семінарів-навчань та ознайомчих візитів не лише на території України, а й у сусідній Польщі. Цікавими й корисними були участь представників громади у Школі місцевого самоврядування DESPRО, навчальні курси із запровадження нової системи водопостачання, під час яких матеріал засвоювали не віртуально чи на словах, а на конкретних прикладах».

Селяни задоволені водогонами

У новоствореній Березівській громаді чи не найгострішим постало питання води — постачання і якості. Є щось символічне, що Береза її потребує — без цілющої вологи ніяк не обійтися. Та залишивши за дужками символіку, у громаді взялися розв’язувати проблему не намірами і мріями, а конкретними практичними діями. Тут створили комунальне підприємство «Шевченківське», яке обслуговує майже 77 кілометрів водопровідних мереж і 22 свердловини, подаючи воду жителям восьми населених пунктів громади.

У межах співпраці з DESPRО виконують Програму з модернізації, оптимізації та розвитку системи водозабезпечення Березівської ОТГ на 2016—2020 роки. У межах її реалізації в населених пунктах капітально відремонтовано понад 12 км водогону та модернізовано 12 свердловин із встановленням сучасного насосного обладнання. До речі, такі енергоощадні частотні станції перші у Глухівському районі, це найвдаліша альтернатива водонапірним вежам.

За словами директора КП «Шевченківське» Дмитра Прилуцького, модернізовані свердловини оснащені енергоефективними насосами й автоматизованою системою керування. Вода тепер не йде через башту Рожновського, як раніше, а одразу зі свердловини, не контактуючи з навколишнім середовищем, у водогін до споживачів. Завдяки цьому насамперед підвищилась якість питної води. А ще вдається заощаджувати на енергоносіях, отже й на тарифі. Використання новітнього обладнання дає змогу економити до 40% електроенергії. А оскільки це основна складова тарифу, то його вдалось зберегти, не підвищуючи.

Програму з модернізації, оптимізації та розвитку системи водозабезпечення спрямовано не лише на інфраструктурні вдосконалення, а й поліпшення роботи комунального підприємства. «Шевченківське» отримало від DESPRO комп’ютери та програмне забезпечення QGIS для впровадження управління активами. Цей програмний продукт дає змогу отримувати оперативну статистичну інформацію, дані щодо пошкоджень та проведення ремонтних робіт тощо.

В ОТГ не залишилося жодного об’єкта соціальної сфери, не обладнаного лічильником. А тепер встановлюють вузли обліку спожитої води в домогосподарствах селян. У планах — обладнати всі свердловини надсучасними лічильниками із комп’ютеризованою системою передачі показників. Тобто операторові не потрібно буде ходити збирати і фіксувати цифри, бо вся інформація використаного об’єму води відображатиметься на приладах у кабінеті й навіть у його мобільному телефоні.

Є й брендова новинка. Нещодавно для комунального підприємства спільно з DESPRO розробили його логотип, а для працівників виготовили бренд-форму. Тепер селяни їх не тільки впізнають, а й гордяться: ексклюзив завжди залишається у високій моральній і духовній ціні.

Вектори різні, мета одна

Ще один напрям співпраці з DESPRO — вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами. За співфінансування проєкту закуплено відповідні контейнери, у селі Слоут облаштовано пункт для їх розділення. А придбання подрібнювача гілок дало змогу перейти на опалення адміністративних будівель дерев’яною щепою, що не тільки економічно вигідно, а й екологічно безпечно. Недавно березівці купили сучасний сміттєвоз, це стало однією з проміжних ланок у розв’язанні сміттєвої проблеми.

Як підсумовує Андрій Кавун, важлива перевага в роботі з Березівською громадою — її багатовекторність. Та хоч би якими були ці вектори, всі підпорядковані одній меті: підвищувати якість життя людей, робити його зручним і комфортним. Тут вже напрацювали відповідний стиль роботи і поведінки: активно сприймати і приймати різні ініціативи, не посилаючись на труднощі, що можуть виникнути в реалізації.

Злагодженість, чіткість, послідовність, орієнтування на підсумок стали щоденною нормою, завдяки чому жодного разу жодне завдання не піддавали сумнівам. Тож нині DESPRO залюбки організовує ознайомчі візити представників ОТГ в Березу, де можна вивчати, запозичувати і використовувати досвід.