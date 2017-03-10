Напередодні свята весни в гості до Президента Петра Порошенка завітали жінки-військовослужбовці, волонтери, представниці мистецтва й культури, відомі в суспільстві лікарі, вчителі, науковці.
«З такими жінками наше найкраще у світі військо непереможне. З такими жінками, не маю жодного сумніву, перемога над ворогом, агресором і окупантом, який зазіхнув на нашу землю, невідворотна», — піднесено підтвердив глава держави.
Нині у Збройних силах проходять військову службу й працюють близько 54 тисячі жінок, з яких майже 20 тисяч — військовослужбовці. «Там, де в підрозділі є жінка, стовідсотково і дисципліна вища, і ефективність, і відповідальність. І чоловіки по-іншому тримаються і в бій йдуть по-іншому. Тому дуже важлива ваша роль в захисті Батьківщині», — підтримав гостей добрим словом Петро Порошенко.
З початку цього року на військову службу за контрактом прийшло понад тисячу жінок, понад дві тисячі захисниць уже отримали статус учасника бойових дій. «Їм зобов’язані життям тисячі українських поранених, яких витягнули жінки з поля бою. Їм зобов’язані в забезпеченні зв’язку, логістики тощо», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Наші берегині отримали з рук Президента високі державні нагороди за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток держави, зразкове виконання службового обов’язку, багаторічну сумлінну працю.
Орден «За мужність» отримала розвідниця 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ молодший сержант Ольга Терещенко. 13 листопада 2015 року вона із замаскованої снайперської позиції виявила диверсійно-розвідувальну групу терористів. Влучними пострілами знищила двох бойовиків, чим змусила супротивника відступити. Завдяки її професійним діям обстріли на цьому напрямку було припинено на тривалий час.
Орден Княгині Ольги Президент вручив прапорщику Валентині Самардак — фельдшеру-рятувальникові рятувальної парашутно-десантної групи 12-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ. Вона відзначилася під час евакуації та надання першої медичної допомоги пораненим поблизу Гришиного, Маріуполя, Бахмута. Попри ризик для життя, мужня жінка здійснила більш як 30 бойових вильотів у складі медичної команди. Завдяки її вмілим професійним діям живими залишилося понад 100 поранених вояків.
Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено санітара механізованого взводу 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ молодшого сержанта Ольгу Коротку.
Попри постійні обстріли з боку бойовиків та дії диверсійно-розвідувальних груп супротивника, вона неодноразово надавала першу медичну допомогу не лише військово службовцям, а й цивільному населенню, яке зверталося до неї. 23 жовтня 2016 року поблизу Мар’їнки на Донеччині в умовах вогневого контакту із супротивником було поранено двох військовослужбовців батальйону. Молодший сержант під обстрілами надала їм кваліфіковану першу медичну допомогу, чим врятувала життя побратимів.
Орденом «За заслуги» нагороджено композитора, професора кафедри Національної музичної академії імені Чайковського Лесю Дичко. «Ми воюємо разом з вами своєю музикою», — відповіла відомий музикант, дякуючи главі держави за відзнаку.
Почесне звання «Народний артист України» присвоєно співачці, композитору, викладачеві вищого мистецького коледжу Київської дитячої академії мистецтв Лесі Горовій, яка подякувала жінкам-військовим за їхню самопожертву в захисті рідного краю, запевнивши, що й надалі підтримуватиме наших захисників мистецтвом.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»