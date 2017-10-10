Маршрут головної дистанції VIII Київського міжнародного марафону Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 зі стартом та фінішем на Майдані Незалежності традиційно пролягав мальовничими вулицями української столиці.

Переможцем марафонської дистанції з великим відривом став чемпіон України Артем Піддубний з Бахмута, що на Донеччині. Досвідчений спортсмен подолав 42,195 км за 2 години 24 хвилини 20 секунд.

Анатолій Бондаренко, який посів друге місце, фінішував через 6 хвилин 15 секунд (2:30.35), а бронзовий призер Володимир Васьков поступився переможцеві понад сімома хвилинами (2:31.39).

Для професійного легкоатлета Артема Піддубного це вже друга перемога на марафоні за останні три тижні — у Дніпрі він став чемпіоном України з бігу на цій дистанції. На початку травня стаєр виграв Харківський напівмарафон.

У жінок чемпіонкою Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 стала українка Ірина Масник. Її час 2:48.13. Друге місце з відставанням понад 20 хвилин посіла росіянка Олена Макаревич (3:08.56), а третьою стала ще одна бігунка з України Марина Шаповалова (3:12.20). Варто зазначити, що цього року на старт головної дистанції (42, 195 км) вийшли майже 1200 марафонців. І це рекордна кількість учасників.

Окрім марафону, в неділю у Києві пройшли змагання і на інших дистанціях: напівмарафон — 21,0975 км, 10 км, 5 км, естафета, благодійні забіги на 3 та 2 км. До бігової події долучилися не лише дорослі бігуни, а й діти. Спеціально для них організатори підготували забіги на дистанціях 100 м, 500 м і 1000 м.

Цього року на Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 були встановлені національні рекорди. Зокрема, вперше в Україні півмарафонську дистанцію здолала семирічна спортсменка Ніколь Князєва. Дівчинка прибула на фініш з часом 2:37:51,9 та отримала сертифікат, що засвідчував її рекорд.

«Сьогодні я пробігла півмарафон, переборола себе, дотерпіла і фінішувала добре. Я задоволена собою. Мене підтримували мої батьки і друзі. Мама з татом сказали, що я молодець. Я вже звикла до того, що встановлюю рекорди. Через рік хочу пробігти марафон», — поділилася Ніколь відчуттям і планами після фінішу.

Не менш дивовижним став фініш Юлії Черніцької — мами, яка здолала півмарафон разом з доньками-двійнятами у візочку. Вона стала першою мамою в Україні, яка зробила це. Жінка перетнула фінішну лінію з часом 2:22:26,8.

«Для мене це був виклик самій собі. Хотілося здолати власну лінь, страхи і стати прикладом для своїх дітей. Це своєрідний виклик усім мамам. Закликаю, щоб вони знаходили час для тренувань і також ставали прикладом для дітей. Віддавати дітей в спорт, а самим не займатися — неправильно. Я вважаю, що потрібно починати з себе», — сказала Юлія.

Родзинкою Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 стали медалі. Цього року вперше на медалях тих, хто подолав головну дистанцію, зображена княгиня Ольга; а фінішери півмарафонської дистанції отримали медаль із зображенням легендарних засновників Києва — Кия, Щека і Хорива. Саме за них віддали свої голоси більшість учасників відкритого онлайн-голосування на сайті kyivmarathon.org.

На жаль, 8 жовтня на трасі трапився і нещасний випадок. Учасник забігу на 10 кілометрів тернополянин Віктор Малюта навіки зійшов з дистанції. На шостому кілометрі траси чоловік відчув запаморочення. Протягом хвилини йому надали медичну допомогу працівники служби «Мотохелп», після чого на місце події приїхали медики швидкої допомоги. Проте врятувати життя учасника не вдалося… Вочевидь учасникам треба бути уважними до свого стану здоров’я та брати участь у забігах після підготовки, коли є впевненість, що організм зможе винести відповідне навантаження…

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»