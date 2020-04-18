Стало чистіше на вулицях нового адміністративного центру Луганщини. Півтори сотні двірників працюють, попри карантин, у штатному режимі й навіть активніше, ніж зазвичай. Адже відтепер комунальникам доводиться ще й знезаражувати міський простір, забезпечувати регулярне миття під’їздів і сходових кліток. На вулицях Сєверодонецька працюють порохотяги та водовозки, тож проспекти сяють чистотою.

Люди вдома, сміття інше

Більшу частину городян карантин зачинив у помешканнях. У соціальних мережах городяни поширюють дописи, мовляв, будь-який привід вийти на вулицю хороший, навіть такий нудний обов’язок, як винести сміття. Може, сміття стало більше, бо люди змушені сидіти по домівках і шукати заняття, аби не нудитися?

«Немає істотного збільшення кількості господарсько-побутових відходів, але змінився їхній склад. Збільшилося великогабаритного сміття. Тобто люди стали наводити порядок у будинках, квартирах, коморах і частіше викидають старі дивани та крісла», — ділиться спостереженнями начальник Сєверодонецького управління житлово-комунального господарства Антон Ковалевський.

За його словами, із цим є проблема. Населення порушує правила утилізації великогабаритних відходів. За правилами, щоб його вивезти, потрібно сплатити за додаткову послугу, і тоді працівники місцевого комунального підприємства зроблять усе цивілізовано. Але багато городян користуються послугами приватників, які не мають права вивозити й утилізувати його. У підсумку за містом з’являються несанкціоновані звалища. Або й не за містом, а просто у дворі рідної багатоповерхівки.

У комунальників можна замовити послугу, і в будь-якому зручному місці вони встановлять великі семикубові контейнери. Туди можна викидати навіть будівельне сміття, щоб не захаращувати вулиць міста.

«Уперше за кілька років спостерігаємо тенденцію, що люди дедалі частіше замовляють таку послугу. Тут є гарантія, що сміття потрапляє саме на полігон, а не осяде десь у лісосмузі», — підкреслює Антон Ковалевський.

Щодня комунальники Сєверодонецька збирають приблизно 700 контейнерів об’ємом 0,7 кубічних метра сміття.

Криза надає нові можливості

Китайське слово, що означає кризу, часто згадано в мотиваційних текстах, бо воно складається із двох ієрогліфів, які означають не лише небезпеку, а й можливість. І сєверодонецькі комунальники з такою думкою цілком згодні. Під час карантину прибирально-підмітальна машина миє вулиці і проспекти з додаванням антисептика, але цю функцію збираються використовувати в боротьбі й з іншим вуличним ворогом.

«Наша машина — серйозний агрегат із хорошою продуктивністю. Щоправда, аби оперативно прибирати все місто, таких треба кілька, — розмірковує директор КП «Сєверодонецьккомунсервіс» Віталій Постільга. — Ця машина має функцію зрошення від пилу водою. У цю воду додаємо антисептики і так проводимо дезінфекцію вулиць. Машина й мете, і зрошує проїзну частину водою, яка знезаражує.

Ми купили два водяних обприскувачі й за графіком обробляємо всі тролейбусні зупинки. Уже замислилися над тим, що це обладнання для розпилення і обробки зможемо згодом, коли закінчиться карантин, застосовувати для боротьби з амброзією. У нас є мінерал бішофіт, який зазвичай застосовують для боротьби з ожеледицею. Але фахівці стверджують, що водний розчин бішофіту дуже ефективний у боротьбі з амброзією. Отже, цього року, крім того, що, як завжди, скосимо шкідливу траву, спробуємо провести обробку її таким розчином. Тоді побачимо, що вийде. Якщо все буде гаразд, обладнання, куплене в межах карантинних заходів, отримає подвійне призначення».

Як допомогти навколишньому середовищу?

Цієї весни вперше городяни не можуть масово взяти участь в традиційних суботниках у межах всеукраїнського місячника боротьби за чистоту довкілля. Звичайно, іноді ті, хто особливо любить квіти й роботу на землі, береться за граблі й лопати і самотужки створює оазис під вікнами своєї багатоповерхівки. Але як організувати передвеликоднє прибирання всього міста?

«У цьому році наше профільне міністерство рекомендує провести роботи, пов’язані з очищенням міста, силами комунальних підприємств. Тож доведеться прибрати і ті території, які зазвичай брали під своє шефство підприємства та установи, — каже Віталій Постільга. — Уже збиралися, обговорили, що треба скласти план дій з урахуванням нинішньої ситуації, узгодити з патрульною поліцією, щоб нічого не порушувати. Прибиратимуть групи по десятеро осіб».

Майже тисячний загін комунальників стоїть на варті чистоти Сєверодонецька. А що працюють люди старанно, підтверджує те, що на місцевому озері Чистому побільшало лебедів. Турбота про чистоту поблизу озера Чистого належить до відповідальності КП «Сєверодонецьккомунсервіс».

«Лебеді вже років із п’ять-сім у нас зупиняються на перельоті і восени, і навесні. Але місцева влада другий рік поспіль додає в озеро чисту воду. Тож вдалося підняти її рівень. Та й не турбують лебедів люди, головне — чистота навколо. Значить, їм подобається», — усміхається директор підприємства Віталій Постільга.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»