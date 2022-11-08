Війна так чи інакше торкнулася кожного члена нашого суспільства, зокрема студента, викладача освітнього закладу. Відокремлений структурний підрозділ Уманського національного університету садівництва — Шевченківський фаховий коледж, незважаючи на труднощі в організації профорієнтаційної роботи, успішно провів вступну кампанію. Як розповів директор закладу Сергій Шеремет, навчальні плани і програми підготовки висококваліфікованих спеціалістів, відповідають вимогам освітнього законодавства й орієнтуються на найкращі зразки сучасної освітньої практики.

Новітні технології й інтерактивне викладання

Заклад готує фахівців з агроінженерії за освітньо-професійною програмою «Експлуатація та ремонт меліоративних та будівельних машин і обладнання», транспортних технологій за програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», а також спеціалістів геодезії та землеустрою. Така спеціалізація вимагає дуже грамотних, досвідчених освітніх кадрів, якими, власне, і є викладачі та майстри, інші працівники закладу.

— Освіта сьогодні, — наголосив Сергій Анатолійович, — це широке використання сучасних новітніх технологій і методів активного й інтерактивного навчання. Саме тому ми впроваджуємо в навчально-виховний процес усе найновіше, що з’являється в освітній методиці та в практиці агроінженерії, транспортних технологіях на автомобільному транспорті, геодезії та землеустрої.

«Педагогічний пошук» — така одна з головних тем засідань методичної ради, де викладачі діляться досвідом втілення в процес навчання нових інноваційних технологій та співробітництва з провідними виробничниками. У коледжі діє школа педагогічної майстерності, на заняттях якої можна почерпнути чимало корисного кожному, хто пов’язав свою долю з вихованням дітей і підготовкою фахівців народного господарства. Недавно, приміром, викладачі І.В. Шеремет, А.М. Небесний та С.О. Сокирко на такому занятті провели майстер-клас «Мій творчий пошук». Вони продемонстрували можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій, наочно показали, як ІКТ допомагають студентам оволодівати навичками роботи з інформацією, залучати їх до науково-дослідницької роботи.

Скрайбінг, воркшоп і гайміфікація

Як дітям просто розповісти про складне? Як донести часом непросту для розуміння думку? Педагоги коледжу нерідко замислюються над такими питаннями. Заступник директора з навчальної роботи Андрій Карпенко зауважує, що студентам часом набридають нудні презентації і традиційні пояснення. Тоді допомагає мистецтво скрайбінгу. А це і є процес візуалізації складного змісту простими образами, при якому промальовування образів відбувається в процесі пояснення. Скрайбінг як нову техніку презентацій, яка допомагає активізувати пізнавальну активність студентів, нині широко застосовують у коледжі.

Так само ефективно, зазначає Андрій Олексійович, у коледжі впроваджують воркшоп — як технологію тісного, продуктивного спілкування між студентами та викладачами, а також між самими студентами. Вона забезпечує можливість кожному бути активним у навчанні, відкритим до обміну набутим досвідом й індивідуальним поглядом, до власного професійного зростання й саморозвитку, сприяє розквіту творчого потенціалу, отриманню задоволення від виконаної роботи. На семінарах, під час тривалих інтерактивних зустрічей, які передбачають об’єднання людей з певною конкретною метою, студенти досягають таких результатів, яких би не досягли під час звичайних занять. Такий метод, переконані педагоги, гнучкий і ефективний формат навчання, управління змінами, створення команди та розв’язання проблем, а також фактично будь-яких організаційних завдань.

Ігрові технології, або як їх ще називають, гейміфікація, також увійшли в практику навчання. Змагання та співпраця між групами — ці та інші ігрові елементи допомагають досягати дидактичних цілей і забезпечення повноцінного та всебічного розвитку здобувачів освіти.

Сам Сергій Шеремет як досвідчений викладач дисциплін професійно-практичної підготовки на автотранспорті тільки недавно очолив колектив коледжу. Маючи кваліфікацію наукового співробітника в транспортній галузі, директор власним прикладом допомагає залучати колег до впровадження інновацій у щоденну практику навчання та виховання. Виступи викладачів постійно висвітлює сайт коледжу в рубриках «Удосконалення педагогічної майстерності» та «Події».

Колектив працівників коледжу злагоджено розпочав навчальний рік. Жваве обговорення серед студентів і працівників закладу викликало відкрите лабораторне заняття на тему «Дослідження магнітного поля з допомогою датчиків Холла» методом експериментів, яке провів викладач фізики й астрономії В.П. Бойко. Фахівець на практиці довів, що достовірний вимір струмів в енергетичному і керуючому обладнанні є важливим аспектом забезпечення високої надійності та безпеки промислових систем і електронних приладів.

Спорт, флешмоби, виставки

Як зауважують студенти, в коледжі, де разом із серйозним фахом можна здобути й численні робітничі спеціальності, навчатися не тільки корисно, а й престижно та цікаво. Тут широко практикують фізкультурно-спортивні та культурно-масові заходи. Легка атлетика, волейбол, мініфутбол, настільний теніс, шахи — ці та інші види спорту загартовують юнаків. Недавня виставка квітів вразила всіх не тільки яскравими осінніми барвами, а й піснями вихованців коледжу про Україну. Свої таланти студенти демонстрували й на конкурсі малюнка, а флешмоб до Дня вишиванки здивував розмаїттям талантів народної творчості. Довго не забудуть третьокурсники «Козацькі забави» зі спортивними іграми та запашною козацькою кашею. Героїка воєнних перемог українців під час відкритої виховної години «Слава незламним захисникам» захопила всіх присутніх. Розкриттю літературних здібностей студентів сприяла презентація поетичної збірки «Синій птах» Ольги Малько в Національному заповіднику «Батьківщина Тараса Шевченка».

Педагогічний колектив та адміністрація створили всі необхідні умови для продуктивного навчання. Під час повітряних тривог заняття відбуваються в добре облаштованому бомбосховищі. Студентам у великій пригоді стали заздалегідь створені корпоративні акаунти Google Workspace for Education для викладачів і студентів. Отож контроль знань та з’ясування проблемних питань здійснюється дистанційно. Самостійну підготовку студентів полегшує відвідування персональних сайтів викладачів. Допомагає й освітянський сервіс Google classroom, який успішно використовує коледж. Тут розміщено всі необхідні матеріали для занять поза аудиторією, а також самостійної роботи студентів.

Зусилля педагогічного колективу коледжу не марні. Навчених тут спеціалістів високо цінують у трудових колективах. Вони стають не тільки вмілими виробничниками, а й, здобувши відповідну спеціальну освіту, грамотними керівниками. Так було протягом усієї 92-річної історії закладу. Так є нині. Так буде завжди, переконаний директор закладу Сергій Шеремет. Адже всі старання викладачів спрямовані на підготовку конкурентоспроможних фахівців.