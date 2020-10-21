На станціях швидкої допомоги Черкащини останнім часом з’явилося близько трьох сотень вакансій, однак є лікарні, куди працевлаштовуються охоче

Мошнівську районну лікарню в Черкаському районі постійно поповнюють новітнім медичним устаткуванням. Районна влада недавно передбачила 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів на придбання цифрового флюороапарата і ще 200 тисяч гривень на його монтаж. Застосування високотехнічної апаратури дало змогу поліпшити діагностичні обстеження хворих.

Багато зусиль для забезпечення лікарні найнеобхіднішим докладає керівник місцевої компанії «АПК «Маїс» Сергій Терещук. Ось і нещодавно його коштом підлеглі відремонтували каналізацію, на двох поверхах замінили каналізаційні труби. Для хірургії придбали водонагрівач, операційні костюми. У терапевтичному відділенні для затишку обладнали палату підвищеного комфорту, встановили телевізор. У приймальному відділенні перестелили новим лінолеумом підлогу, встановили комп’ютер. Завдяки Сергієві Миколайовичу придбали для хворих 20 матраців і 20 комплектів постільної білизни. Цього року на день медичного працівника Сергій Терещук зробив медикам ще один дуже потрібний подарунок — придбав великий холодильник, де тепер зберігають м’ясні, молочні вироби, овочі й фрукти, завдяки чому поліпшилося харчування хворих.

Медичний персонал і пацієнти вдячні благодійникові й за теплу воду, інші зручності, які створюють позитивний настрій і сприяють лікуванню.

Дуже важливо, що для розширення лікувальних можливостей Мошнівська районна лікарня останнім часом поповнилася досвідченими і перспективними фахівцями. Лікарем-реаніматологом на постійній основі став працювати досвідчений Віктор Божій. Неврологічний напрям очолив чудовий знавець своєї справи В’ячеслав Гончар. Знайшла себе в колективі молодий хірург Наталія Хижняк. Якість лікувально-діагностичного процесу щоденно забезпечує рентгенолог Валентин Фіщук. Тут працюють над створенням палати інтенсивної терапії, яка необхідна для ефективного лікування тяжкохворих. Колектив робить усе, аби якісно обслуговувати 29 тисяч жителів Мошнівської округи.

Проте ситуація з медичними кадрами далеко не скрізь вселяє оптимізм. Приміром, на станціях швидкої допомоги Черкащини останнім часом, за інформацією директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігоря Фесуна, з’явилося близько трьох сотень вакансій. Невеликі надбавки ще якось утримують людей, однак частина з них виїздить за кордон. Кількість викликів на добу із 400 збільшилася до шести сотень. Через це швидкій важко встигати до тих, хто справді потребує невідкладної допомоги.

Як розповідають працівники, нині на викликах одночасно працює 35 бригад. Аби впоратися із таким навантаженням, частину медиків довелося відкликати з відпусток, а дехто поєднує виконання кількох обов’язків.

Самовіддана праця людей у білих халатах дає результати. Недавно, як розповіла речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, лікарська бригада умілими професійними діями врятувала життя пацієнтові, який уже перебував у стані клінічної смерті після пірнання у Дніпро. Завдяки кваліфікованим заходам через 10 хвилин після приїзду на виклик медикам вдалося запустити серце 35-річного пацієнта. На апараті штучного дихання з моніторингом життєво важливих функцій фахівці доправили його до реанімаційного відділення міської лікарні.

Нині у зв’язку з поширенням захворювань на коронавірусну недугу доводиться читати дедалі більше повідомлень про нестачу медиків. Не обминула ця тенденція й Черкащину. До комплексу заходів, які вживають для виправлення ситуації місцеві органи влади, долучається й обласна служба зайнятості.

Як повідомив директор обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, за активного сприяння служби 222 вакансії медичних працівниках середньої ланки цього року було укомплектовано. Проте процес добору працівників ускладнюється тим, що пропонують не дуже високий рівень заробітної плати Середній розмір зарплати за вакансіями галузі охорони здоров’я, що були актуальні на 1 вересня, становив 5803 гривні. Усього середній розмір на вакансіях станом на цю дату — 6324 гривні. Очевидно, керівникам галузі варто відреагувати на зауваження колег.