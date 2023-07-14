Гуманітарна комісія Полтавської міської ради запропонувала внести зміни до Положення про порядок призначення та виплати стипендії для обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти громади. Згідно з повідомленням директорки департаменту освіти Жанни Каплоух, до цього право на стипендії мали учні 9—11 класів, тепер їх виплачуватимуть і восьмикласникам. З вересня 2023 року по серпень наступного заохочення обсягом 300 гривень щомісячно отримуватимуть 250 учнів. Причина такої щедрості депутатів — заслуги полтавських учнів.

За підсумками цьогорічного мультипредметного тесту у школах міста семеро випускників отримали максимальний бал із двох предметів, 20 — з одного, 14 учнів склали на 200 балів тест із математики, по дев’ять — з української та англійської мов і по одному — з історії України та біології.

Торік у Полтаві шестеро випускників склали НМТ із трьох предметів на 600 балів, 11 — із двох по 400 балів та 64 — один предмет на 200 балів. Тоді учні комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» Іванна Браїлко та Назар Олійник вибороли «золото» у фіналі всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України-2022». Це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі для школярів 8—11 класів, його проводять з 2011 року в категоріях: наука, бізнес, креативне письмо, мистецтво, музика, короткометражний фільм та робототехніка.

Ці одинадцятикласниця та десятикласник на міжнародний конкурс підготували відповідно проєкти «Запах» та «Дослідження забруднення атмосфери землі; виготовлення портативної станції для моніторингу якості повітря Universe». Їхні ровесниці з Полтави — десятикласниця ліцею №31 Софія Галаур та одинадцятикласниця ЗЗСО №38 Євгенія Семенова теж взяли участь у фіналі цього конкурсу й вибороли «срібло».

В останні дні травня цього року у Львові відбувся фінал всеукраїнського турніру «Молодь дебатує». Школярі, які перемогли в міських та міжрегіональних дебатних турнірах, змагалися за перемогу в освітньому проєкті за європейською методикою. Серед учасників турніру були й представники міста над Ворсклою. За його підсумками виступ Дмитра Браги з полтавської школи №38 було оцінено як найкращий. У суперфіналі школярі обговорювали розвиток штучного інтелекту, його практичне застосування для розв’язання глобальних проблем, наприклад кліматичних змін, лікування тяжких захворювань, використання ШІ у важкій промисловості. Дмитро Брага дебатував у позиції Gontra і в аргументах наголосив на важливості використання штучного інтелекту в розмінуванні територій України після війни. Він навів приклад проєкту від британської компанії British Safety, яка розпочала розроблення технології для розмінування території без залучення саперів.

«Була дуже сильна конкуренція. Сердечно дякую за запеклий турнір учасникам, тренерці Олені Корж та моїм друзям», — сказав Дмитро Брага, отримуючи сертифікат переможця. Його тренерка Олена Корж розповіла, що Дмитро дебатує два роки й 2022-го посів друге місце на регіональному турнірі.

«Дмитро — цілеспрямована і наполеглива особистість. Негаразди не вибивають його з колії, а перемоги не паморочать голову. Він гідно йшов до успіху, і я пишаюся своїм учнем. Досвід участі в міжнародному проєкті багато чого навчив і його як учасника, і мене як тренера. Упевнена, що зупинятися на досягнутому не в характері Дмитра, тому вчитися, розвиватися, досягати нових вершин він не припинить», — зазначила вчителька.

1 липня відбувся національний фінал Міжнародної економічної олімпіади від чеського Institute of Economic Education (INEV). До цієї ініціативи Україна цьогоріч долучилася вперше. Економічна олімпіада — це міжнародний конкурс з економіки та фінансів, розрахований на учнів старших класів, мета якого — розвиток економічного мислення школярів, підвищення економічної та фінансової грамотності як запоруки успішного майбутнього української молоді.

Понад 4300 школярів з усіх регіонів України, крім Криму, долучилися до цього інтелектуального змагання на першому шкільному етапі. А на вказану дату 34 фіналісти зібралися разом у приміщенні Київської школи економіки, щоб визначити, хто вирушить до Братислави, аби представляти Україну в міжнародному фіналі, а також отримає змогу безплатно навчатися в Київській школі економіки.

Оцінювати письмовий та усний іспити допомагало експертне журі, до складу якого увійшли авторитетні економісти. За підсумками оцінювання у п’ятірку найбільш економічно освічених українських школярів увійшла Марія Ляшко, учениця Заводського ліцею №1 Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області. Разом з іншими чотирма фіналістами їй випала честь представляти Україну на міжнародному етапі олімпіади.

Не пасуть задніх і вчителі. Викладачка фізичного виховання Наукового ліцею «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Євгенія Білаш і вчителька початкових класів Новознам’янської гімназії Юлія Ситюк посіли треті місця у своїх категоріях у всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2023». Про це повідомив начальник ПОВА Дмитро Лунін. Лауреаток нагородять грамотами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.