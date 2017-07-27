На користь українського бюджету з російського газового монополіста «Газпром» було стягнуто 80 мільйонів гривень

Загальновідомо, що Україна воює з Російською Федерацією не лише на сході. Активні бойові дії тривають і в міжнародних судах, де ми намагаємося довести світові, хто насправді жертва, а хто — агресор. Україна вже має перші перемоги в цій нелегкій боротьбі.

Судові баталії

Міністерство юстиції здійснює системну роботу в юридичній боротьбі з Російською Федерацією. «На користь державного бюджету України з російського газового монополіста «Газпром» наші фахівці стягнули 80 мільйонів гривень, — сказав міністр юстиції Павло Петренко. — Було заарештовано активи цієї компанії, які перебувають на території України. Триває розшук інших активів компанії. Напрацьовуємо правові механізми виходу цього питання на міжнародний рівень. Нагадаю, рішенням суду, підтвердженого всіма інстанціями — аж до Вищого господарського суду, з російського «Газпрому» було стягнуто 173 мільярди гривень штрафу за зловживання монопольним становищем під час транспортування і реалізації газу на території України».

Триває активна боротьба в міжнародних судах і за Крим. Юристам Мін’юсту вдалося сформувати правову позицію у справі проти Росії, яка пов’язана з анексією Криму. Європейський суд з прав людини прийняв цю позицію. Зібрані докази беззаперечно підтверджують незаконність анексії й масові порушення прав людини Російською Федерацією. У відомстві мають підтвердження, що захоплення Криму було спланованою акцією, яку наші сусіди готували заздалегідь.

У міністерстві готують правову позицію у справі, яка стосується подій на Донбасі. Українській стороні вже вдалось отримати позитивні проміжні висновки в міжнародному суді ООН, який зобов’язав припинити утиски й переслідування українців та кримських татар у Криму.

Усі в онлайн

У Мін’юсті переконані, що будь-який державний орган має бути відкритим для людей. Тому більшість сервісів і послуг, які тут надають (народження, одруження, реєстрація нерухомості, бізнесу тощо), слід зробити доступними. Протягом трьох років у Мін’юсті концентруються на спрощенні сервісів, які залишилися в системі юстиції, щоб зробити їх зрозумілішими й комфортнішими для українських громадян.

«Протягом першого півріччя цього року на всій території нашої країни як національний проект почав працювати «Онлайн будинок юстиції», — розповідає Павло Петренко. — Це платформа, де кожен українець може в електронному форматі без контакту з чиновником отримати понад 20 послуг Міністерства юстиції. Цей майданчик дуже популярний серед користувачів інтернету. Адже тут швидко можна зареєструвати компанію, ліквідувати фізичну особу-підприємця, отримати виписки, довідки з усіх реєстрів міністерства тощо. Ми й надалі підтримуватимемо і розвиватимемо «Онлайн будинок юстиції».

Також в Мін’юсті запровадили таку новацію, як соціальний ліфт. Дуже важливо, коли до державних органів влади без жодних перепон можуть приходити молоді фахівці.

Удосконалюють у Мін’юс­ті й популярні серед населення послуги. У межах проекту «Шлюб за добу», який також став загальнонаціональним, одружилось понад 12 тисяч українських молодят. До речі, відсоток розлучень серед таких пар дуже низький.

Ще один загальнонаціональний проект — реєстрація новонароджених у пологових будинках. «Майже 160 тисяч батьків скористалися послугою з отримання перших документів дитини у медичних установах, — каже Павло Петренко. — Це майже третина новонароджених. Але ми не збираємося на цьому зупинятися. Незабаром батьки зможуть отримати цю послугу в режимі онлайн».

На захисті своїх прав

Упевнені в Мін’юсті в тому, що кожен українець повинен добре не лише знати свої права, а й уміти застосовувати ці знання на практиці. Саме для цього й було створено повноцінну систему безоплатної правової допомоги.

Верховна Рада підтримала ініціативу Міністерства юстиції й наприкінці минулого року розширила коло осіб, які мають право на отримання безоплатної правової допомоги. Завдяки цьому рішенню внутрішньо переміщені особи й учасники АТО отримали змогу звертатися по захист до адвокатів з усіх питань.

«Не відмовляємо жодній людині, яка прийшла у центри чи бюро з надання такої допомоги, — переконує міністр. — Кожен отримує консультацію й пораду спеціалістів».

Задля підвищення обізнаності громадян стартував великий національний проект «Я маю право!». Завдяки йому громадяни мають стати більш поінформованими. Адже дуже багато українців не знають своїх прав і гадки не мають, як скористатися гарантованими законодавством можливостями. Визначено перші три блоки, в яких Міністерство юстиції спільно з USAD здійснюватимуть просвітницьку роботу. Ідеться про захист права власності, спілкування громадян із судом та корупція у вищих навчальних закладах.

Не менш важливе завдання проекту — моніторинг порушених прав і реагування держави на системні порушення, які фіксуватимуть у центрах безоплатної правової допомоги. Восени планують презентувати систему моніторингу порушень, а також покарання чиновників, які порушують права українських громадян.