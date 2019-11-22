Прошу надати відповідь-роз’яснення для вирішення справи в суді з таких питань: 1) яким документом слід оформлювати несправність лічильника, що не підлягає усуненню? 2) коли і хто цей документ складає, хто відповідальний за складання цього документа і якщо такого документа немає, то чи має право МКП «Хмельницьк­водоканал» стягувати плату за послуги з моменту її виявлення згідно з нормативами (нормами споживання)? 3) за чий рахунок ремонтують (замінюють) лічильник, якщо його несправність виникла не з вини споживача, про що складено відповідний акт?

Дзяний М. І., м. Хмельницький

Якщо виявлено несправність лічильника води, це обов’язково слід зафіксувати. Для цього необхідно звернутися в керуючу компанію (ОСББ). Її представник зафіксує факт поломки, а також складе відповідний документ (акт) про факт встановлення причини цієї поломки лічильника і про те, що пломбу приладу у зв’язку з цим було знято.

Зазвичай проблему розв’я­зу­ють після зняття лічильника, його повірки і заміни на новий або відремонтований. Якщо у вас актуальна гарантія, зміна або перевірка обійдеться безкоштовно. Якщо ж термін гарантії закінчився, вам доведеться заплатити за ремонт або новий лічильник.

Звертаємо увагу, що роботи із встановлення засобів зокрема обліку води проводить спеціалізована організація, виконавець, виробник чи постачальник за рахунок коштів споживача. Після монтажу лічильників абонент має звернутися до МКП «Хмельницькводоканал» і написати заяву про взяття на абонентський облік встановленого лічильника. Працівники водоканалу після надходження заяви про встановлення лічильників перевіряють правильність їх монтажу, записують початкові дані лічильникового механізму та опломбовують з’єднувальні гайки пристроїв.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 за №1314-VII (із змінами та доповненнями) (далі закон) законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці в міжповірочні інтервали, порядок встановлення яких визначає Кабінет Міністрів України.

Відповідно до ч. 4 ст. 17 цього закону, періодична повірка, обслуговування та ремонт (зокрема демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовують для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюють за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги, зокрема і водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (зокрема демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги, зокрема водопостачання. Періодичну повірку проводять за рахунок тарифів на водопостачання.

Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (зокрема демонтаж, транспортування та монтаж) встановлює Кабінет Міністрів України.

П. 9, 30, 32 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року за №630 (із змінами та доповненнями) (далі правила) передбачено, що квартирні засоби обліку води і теплової енергії бере виконавець на абонентський облік, а їх періодичну повірку, обслуговування та ремонт (зокрема демонтаж, транспортування та монтаж) проводять за рахунок виконавця, в обов’язки якого входить контроль міжповіркових інтервалів, повірка квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт. Обов’язок споживача — своєчасна оплата наданих послуг за цінами і тарифами, встановленими згідно з вимогами законодавства.

Отже, підприємства, які надають послуги з водопостачання, повинні забезпечити виконання робіт із періодичної повірки, обслуговування та ремонту квартирних засобів обліку води за рахунок внесення цих робіт у тариф на водопостачання.

За змістом п. 10 правил, справляння плати за нормативами (нормами) споживання за наявності квартирних засобів обліку без урахування їх показань не допускається, за винятком випадків, передбачених абзацом п’ятим п. 15 цих правил. Виконавець і споживач не мають права відмовлятися від урахування показань засобів обліку.

У разі необхідності захисту своїх прав слід використовувати судову практику, зокрема правові позиції, сформовані у постанові Верховного Суду від 15.07.2019 року у справі №235/499/17. Обґрунтованими вважаються висновки судів, що проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води, що були власністю фізичних осіб, результати вимірювань яких використовують для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду, мають здійснювати за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з водопостачання.

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