Україна може стати значним постачальником літію на світовий ринок, адже володіє його чималими покладами

Використання цього рідкісноземельного металу в різних галузях світової економіки, зокрема в авіаційній, космічній та ракетній, інтенсивно збільшується. Однак поки що найширше застосування — акумулятори електромобілів. Як свідчать закордонні джерела, до кінця 2021 року обсяги продажу електромобілів можуть зрости майже на 45% і їх буде збуто 4,6 мільйона одиниць.

За інформацією Міжнародного енергетичного агентства (IEA), якщо 2014 року у світі було 400 тисяч електрокарів, то 2019-го, коли ще різні країни не охопила криза, пов’язана з пандемією, їхня кількість наблизилася до 7,2 мільйона.

Однак 2019 року електрокари становили лише 1% загального автомобільного парку всіх країн. Проте, за прогнозами фахівців, до 2030-го зростання їхньої кількості наблизиться до 140—245 мільйонів.

Науковці наполягають, що електрокари допомагають знизити забруднення повітря і викиди парникових газів. Тому чимало урядів різних країн заявили про наміри заборонити використання двигуна внутрішнього згоряння у найближчі 20—30 років. Звісно, такий стан речей на руку просуванню електрокарів. А попит на електромобілі впливає на їхню вартість, яка щороку знижується і робить їх доступнішими для масового покупця.

Від розвідки до видобутку

Фахівці з компанії Bacanora Lithium (Велика Британія), які готували прогнози майбутнього цього металу, зазначають, що впродовж 2021—2023 років попит на літій зростатиме щорічно на 30%.

Виявлені світові ресурси літію становлять близько 13 мільйонів тонн. З них 760 тисяч тонн припадає на США. На 2001 рік світові запаси літію, за оцінками Геологічного бюро США, становили 400 тисяч тонн, база запасів — 9,4 мільйона тонн (без урахування Аргентини, Китаю, Португалії та країн пострадянського простору). Найбільші запаси має Чилі — 3 мільйони тонн (літієносна ропа). А в Канаді й Австралії — відповідно 180 і 150 тисяч тонн у гранітних пегматитах.

Як зазначають фахівці, 40% видобутого металу використовують у виробництві акумуляторів, 26% — кераміки і скла, 13% — у виготовленні мастильних матеріалів, 7% — металургії, 4% — випуску систем кондиціювання, по 3% — в медицині й виробництві полімерів.

Український розріз

Україна може стати значним виробником літію на світовому ринку, адже володіє його чималими запасами. Однак, за словами начальника рудних та нерудних корисних копалин Державної служби геології та надр України Наталії Флоре, показники запасів літієвої сировини в надрах нашої країни засекречено. На сьогодні поклади літію є в Кіровоградській (Полоховське родовище), Донецькій (Шевченківське) та Запорізькій областях (родовище «Крута балка»).

Хоч інформації про запаси літію в нашій країні немає у відкритих джерелах, їх оцінюють закордонні видання й експерти.

За оцінками Геологічної служби США, Україна має у надрах 5—10% усіх розвіданих запасів літію. Їх може бути 2,5—5 мільйонів тонн. Усього ж у світі розвіданих та перспективних запасів літію 53 мільйони тонн.

Видобувати українській літій важко, адже його поклади розташовано на глибині майже 300 метрів. Головна проблема їхнього освоєння в нашій країні полягає в тому, щоб залучати чималі інвестиції, зокрема закордонні.

Видобутком літію ще донедавна в Україні займалися дві компанії: «ПетроКонсалтинг» та «Укрлітійвидобуток». Проте на сьогодні вони вже фактично не працюють. Тому питання розвідки та видобутку літієвої сировини в нашій країні лишається відкритим.

Як зазначають у Державній службі геології та надр України, її керівництво досить активне в питаннях залучення інвесторів. Нещодавно Україна стала членом європейських альянсів European Raw Material Alliance (ERMA) та European Battery Alliance (EBA). Ці організації опікуються реалізацією видобувних проєктів у частині критичних мінеральних ресурсів та проєктів з виготовлення акумуляторів. Члени організацій — понад 600 компаній, різні інстанції, установи, асоціації.

Оригінальні способи вилучення

Видобувати літій закритим способом нелегко. Та нещодавно німецькі фахівці з Технологічного інституту Карлсруе зробили науковий прорив. Завдяки розробленій ними технології в Німеччині в найближчому майбутньому можна буде налагодити промисловий видобуток, не завдаючи особливих збитків навколишньому середовищу. Вилучати цінний метал пропонують з термальних вод. Метод, за словами німецького геолога Єнса Гріммера, полягає у використанні геотермальних еклектростанцій, через які щороку прокачують майже 2 мільярди літрів підземних вод.

Дослідники із Саудівської Аравії розробили метод вилучення літію високої чистоти з морської води. За їхніми підрахунками, видобуток кілограма літію з морської води обійдеться в 5 доларів, і це будуть витрати на електроенергію. А вартість водню і хлору, які виділяються під час електролізу, в кінцевому підсумку компенсує вартість електроенергії.

Уряди не стоять осторонь

Найбільше літієвої сировини використовують у виробництві акумуляторів, кераміки і скла. Обсяги випуску кераміки і скла, за деякими оцінками, збільшуватимуться на 6—8% за рік, тому основним для аналізу перспектив літію залишається ринок акумуляторів для дрібних, великих мобільних і стаціонарних платформ. Отже, попит зростає. А це спричиняє те, що світові ціни на метал зростають. За інформацією дослідницької компанії Benchmark, ціни на літій у Китаї як основному постачальникові 2021 року зросли на 68%.

Обсяги продажу китайських електромобілів, які працюють на літієвій сировині, збільшилися втричі. Стан справ у продажу електромобілів настільки добрий, що чимало європейських країн запропонували субсидії на їх купівлю всім охочим, а президент США Джо Байден навіть пообіцяв збудувати пів мільйона зарядних станцій.