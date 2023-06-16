Уряд прискорив механізм надання житлових субсидій: ухвалено постанову, яка в межах експериментального проєкту максимально спрощує процедуру звернення громадян по житлову субсидію і забезпечує швидке прийняття рішення щодо її надання.

У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, що спрощений механізм звернення по житлову субсидію звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій. Час, який витрачає родина на призначення соцдопомог, буде мінімізовано, а процес подання заяви — максимально автоматизовано.

«Уповноваженому членові родини треба буде лише подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховувати субсидії в разі призначення. А далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно зберуть та оброблять відомості, необхідні для призначення виплати. Фізично відвідувати органи ПФУ для подання спрощеної заяви не потрібно.

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі ПФУ, в мобільному додатку ПФУ, на порталі «Дія». Це не потребує очікування в чергах, мінімізує людський чинник та ймовірність помилок. Спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП, що не обмежує населення у способах звернення. Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти», — йдеться в роз’ясненні Мінсоцполітики.

Водночас залишається можливість звернення з повним пакетом документів за чинним нині механізмом, якщо в заявника є таке бажання. Тобто кількість каналів, за якими можна звертатися по виплату, не зменшується, а навпаки, розширюється зокрема з урахуванням віку, звичок та рівня цифрової грамотності потенційних субсидіантів.

«Одне із завдань Мінсоцполітики — спрощення механізмів взаємодії громадян і держави у соцзахисті. Працюємо, щоб вибудувати ефективну, прозору і доступну соціальну підтримку, зокрема й у смартфоні. Ухвалена в уряді постанова — важливий крок у цьому напрямі, адже вона передбачає, що збирання всієї інформації, необхідної для призначення субсидії, тепер буде завданням держави, а не громадян», — цитує слова першого заступника міністра соціальної політики Дарії Марчак пресслужба міністерства.

Інструкція для громадян

Новий спрощений механізм призначення субсидій означає можливість подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії в один клік в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду, мобільному додатка ПФУ, на порталі «Дія» або за бажанням у відділеннях ПФУ, ЦНАПів.

Форма заяви максимально спрощується: необхідно буде внести лише інформацію про членів вашого домогосподарства, адресу проживання, за якою мають нараховувати субсидії, та рахунок в банку у форматі ІВАN, на який надходитиме виплата. Потім визначити зручний для себе канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису, якщо заява паперова. Решту інформації ПФУ отримуватиме з реєстрів та баз даних державного сегменту завдяки автоматизованому обміну інформацією.

Протягом десяти робочих днів триватиме перевірка домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої замість заявника повної форми заяви і декларації кожного домогосподарства. За підсумками розгляду спрощеної заяви та сформованих на основі інформації з реєстрів та баз даних заяви і декларації орган ПФУ ухвалить рішення про призначення і розмір житлової субсидії або відмову і повідомить про це громадянина.

Якщо за підсумками формування декларації буде з’ясовано, що з певних причин родина не може претендувати на отримання субсидії, заявник матиме 14 днів, щоб на підставі підтвердних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, ПФУ може змінити рішення на позитивне. Про це заявника буде поінформовано додатково.

Подбали про найбільш вразливих

Відповідно до ухваленої постанови, для забезпечення житловими субсидіями найбільш вразливих верств населення спрощено критерії їх отримання для прийомних та багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, а також сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю. Під час призначення житлової субсидії не враховуватимуть наявність у таких родин автомобілів, які є не предметом розкоші, а життєво необхідною річчю.

Не зараховуватимуть до сукупного доходу домогосподарств доходів членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Це підвищить шанси отримати субсидію для родин, які проживають в Україні, а члени сім’ї — за кордоном, проте отримують заробітну плату в Україні.

Як додають в Мінсоцполітики, продовжено на рік чинний механізм нарахування та виплат житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг українцям, житло яких розміщено в зоні активних бойових дій чи під окупацією. Держава й надалі спрямовуватиме кошти отримувачам субсидій у регіонах, де органи соцзахисту не мають змоги працювати. У таких ситуаціях нарахування відбувається відповідно до даних, які є в реєстрах отримувачів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а кошти зараховують на банківську картку.