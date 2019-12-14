Міністерство соціальної політики надасть змогу оформляти пільги з оплати житлово-комунальних послуг з виплатою в готівковій формі протягом усього опалювального сезону. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

«Міністерство ініціювало зміну порядку надання пільг, щоб була можливість звернутися за ними не до 15 жовтня, а в будь-який момент протягом опалювального сезону», — сказав він.

За словами заступника міністра, проєкт відповідного документа узгоджують із центральними органами виконавчої влади, щоб із 1 січня 2020 року громадяни, які не встигли звернутися по оформлення пільг у готівковій формі в зазначений термін до 15 жовтня, змогли це зробити.

Надавачі послуг мають стати відповідальнішими

Віталій Музиченко зауважив, що нині в Україні, на жаль, чимало ЖБК та ОСББ, які надають інформацію Ощадбанку для враєморозрахунків невчасно, частково або зовсім цього не роблять. Це призводить до того, що кошти залишаються на індивідуальному обліковому записі пільговика і не йдуть далі ланцюжком до постачальників послуг. І це, за словами заступника міністра, — чимала проблема. Тому приймають рішення надати змогу субсидіантові звертатися по держдопомогу в готівковій формі весь рік.

Якщо людина, яка подає запит на отримання субсидії, залишає свій номер телефону, їй навіть не потрібно вдруге звертатися та особисто відвідувати органи соціального захисту. Інформація, що отримання субсидії їй ухвалили і якою буде сума, перерахована в готівковій формі на Ощадбанк, надійде смс-повідомленням. Також у цих смс-повідомленнях йтиметься про стан розрахунків з постачальниками послуг.

Щоб інформації в цьому питанні не бракувало, фахівці міністерства розробили дорожню карту з детальним роз’ясненням дій кожної зі сторін у процесі звернення по субсидію та її отримання: конкретні дії й терміни виконання. Цю карту буде розміщено на сайті міністерства, її розповсюджуватимуть фахівці органів соцзахисту населення, щоб інформацію змогли отримати якомога більше українців і прийняли для себе найправильніше рішення обрати саме ту форму отримання держдопомоги, яка буде для цієї конкретної людини чи родини найбільш оптимальною.

Він пообіцяв, що надалі кожен пільговик зможе змінювати форму отримання субсидії чи пільги в будь-який зручний для нього час, якщо вирішить, що це йому необхідно.

Посадовець повідомив, що вже завершено нарахування за листопад, є проміжні результати. Отже, відбувається виплата субсидій та пільг зокрема у грошовій формі. Середній розмір пільги в листопаді становив майже 800 гривень, його отримали 2 тисячі домогосподарств, субсидії — близько 1,2 тисячі гривень, які отримали понад 2 тисячі родин. Тож отримувати субсидію нині вигідніше, ніж пільгу. Адже ті, хто отримує пільгу, мають лише 20—25% знижки, а тому меншу суму.

Тепла зима — не привід для зволікання

Віталій Музиченко зауважив, що кількість звернень по субсидії та пільги у цьому році (за підсумками аналізу двох перших місяців опалювального сезону) на 60% менша, ніж за цей самий час торік. Громадяни, оскільки зима тепла, мають менші від торішніх суми нарахувань у платіжках, тому не поспішають. Але таке рішення не завжди правильне.

Тому він закликав охочих отримати субсидію на житлово-комунальні послуги в повному обсязі терміново звернутися по її призначення, інакше її буде нараховано лише з місяця звернення.

«На сьогодні чинна норма, яка передбачає, що звернення по оформлення житлової субсидії надходять протягом двох місяців з початку опалювального періоду. В такому разі субсидія призначається з початку опалювального сезону. Якщо звернення надійшло після закінчення двох місяців, то субсидія нараховуватиметься з місяця, в якому надійшла заявка. Тому українцям дуже важливо звернути увагу, що зараз є останній шанс для тих, хто бажає оформити житлову субсидію з початку опалювального сезону, тобто з жовтня: їм потрібно терміново звернутися по оформлення», — підкреслив Віталій Музиченко.

Він нагадав, що більшості українців, які в минулому опалювальному сезоні субсидію вже отримували, нині не потрібно було нікуди звертатися, виплата перераховувалася автоматично. Однак є категорії осіб, яким слід було повторно звернутися із заявою і декларацією до органів соцзахисту для уточнення даних про себе. Це зокрема орендарі житла, домогосподарства, де є зареєстровані на житлоплощі люди, які там фактично не проживають, а також родини, де є особи, які зовсім не отримують доходів. Тож тих, хто ще цього не зробив, а нині не може зрозуміти, чому не нараховано субсидію, заступник міністра закликав терміново відвідати органи соцзахисту за місцем проживання й оновити дані в документах.

Загалом на виплату пільг та субсидій держава з урахуванням коригування на цей момент надала 47 мільярдів гривень. І цього достатньо, щоб по листопад включно міністерство профінансувало виплати всіх пільг та субсидій. «Жодної копійки простроченої заборгованості в нас перед громадянами немає!» — наголосив фахівець.