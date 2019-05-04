Виснажені і змучені чотирилапі тепер проходять реабілітацію після вивезення їх із «зоопарку смерті» в Покровську на Донеччині

Допомога, якої так довго потребували звірі, для декого з них запізнилася. За день після вивезення зі звіринця помер від виснаження молодий лев Гера. А розтин показав: тварину не годували протягом тижня(!), що й призвело до смерті. Трохи більше пощастило ведмедям, яких також визволили із приватного зоопарку. Проте фахівці реабілітаційного центру для бурих ведмедів природного парку «Синевир», узявшись за медогляд і лікування, були шоковані станом пацієнтів. Зуби сліпої ведмедиці засвідчили, що всі п’ять років у звіринці вона промучилася, оскільки щодня відчувала біль і страждання.

І це далеко не всі наслідки звірячого ставлення до тварин, яких тривалий час утримували в жахливих умовах приватного зоопарку родини Падалків: у тісних клітках, антисанітарії, холоді та голоді, без лікування.

«У виразках, голодні, худющі»

У похмурій ситуації довкола «зоопарку смерті» в Покровську на Донеччині нарешті з’явилися позитивні зміни. За рішенням суду змучених звірів наприкінці зими звідти вивезли. П’ятеро ведмедів потрапили до реабілітаційного центру в Карпатах. Ще одна ведмедиця набирається сил у ведмежому притулку «Домажир» у Львівській області. Левів перевезли до одного із приватних зоопарків у місті Василівка сусідньої Запорізької області. А у Красноармійському міськрайонному суді Донецької області триває розгляд справи про повну конфіскацію левів і ведмедів у власника: наступне відповідне засідання відбудеться у травні. Шкода тільки, що свого часу ні місцева влада, ні правоохоронці оперативно не відреагували на звернення волонтерів про жорстоке поводження із тваринами.

Спроби привернути увагу до «зоопарку смерті» місцеві активісти, а також волонтери з інших міст Донеччини, Дніпра та Києва розпочали недарма. Адже умови приватного звіринця Ігоря Падалка не витримували жодної критики.

«У них немає ні їжі, ні води. Леви у виразках, виснажені, худющі, всі у, даруйте, фекаліях. А найстрашніше, що тісні клітки не дають їм змоги нормально рухатися. Лев ледве-ледве може тут розвернутися! Господар навіть старого собаку тримає у тісній клітці: мовляв, тому вже не потрібно рухатися!» — обурюється волонтерка Ксенія Назимко.

Ті, хто побачив це жахіття, вирішили рятувати тварин. Насамперед це стосувалося левів, яким унаслідок виснаження після голодування загрожувала загибель від холоду. Це стосувалося і ведмедів, які могли обморозити лапи на підлозі у металевих клітках.

«Два леви туляться в одній клітці завбільшки метр на метр, брудні, без їжі й води і тому вже ніяк не реагують на людей. Те саме стосується і ведмедів, позбавлених можливості звестися і випрямити спину. Мені стало погано від побаченого: приміром, молодий худючий виснажений пес без підстилки, води і їжі, а його годують зерном пшениці, як птаха», — ділиться сумними враженнями жителька Покровська волонтерка Дарина Корх.

Власник зоопарку Ігор Падалко всі зауваження стосовно жахливих умов утримання тварин, за словами активістів, заперечував. Навпаки, він постійно запевняв, що рятує чотирилапих, списаних із цирків. Тварин і надалі здебільшого утримували в малих клітках. Власник обіцяв, що, проводячи у звіринці платні екскурсії й збираючи з відвідувачів гроші, використовуватиме їх для поліпшення умов та раціону харчування левів, ведмедів, собак, лам, коней, єнотів тощо.

А оскільки жодних змін не відбулося, у жителів Покровська урвався терпець. Вони самотужки зібрали й передали Падалкові кошти та метал на суму понад 30 тисяч гривень для будівництва нових просторих вольєрів. Проте за поліпшення умов утримання власник знову чомусь не взявся, і тварини й надалі перебували у тісних клітках.

Ще захисники тварин написали чимало звернень до керівників Державної екологічної інспекції Покровська та посадових осіб цієї інстанції в Україні із проханням перевірити зоопаркове жахіття, однак очікуваної реакції так і не було. Перевірки відбувалися формально. Виявивши тут порушення утримання тварин, власникові виписували адміністративний штраф і відводили півроку на усунення недоліків.

Чимало підприємств та організацій готові були забрати нещасних звірів і далі піклуватися про них значно краще. Зокрема з’явилася домовленість з організацією LAEO Ukraine, представники якої за власні кошти мали намір утримувати і лікувати чотирилапих потерпілих.

Тварини не винні. А діти?

Позитивні зрушення почали відбуватися торік у грудні, коли активісти влаштували мітинг у столиці біля Міністерства екології та природних ресурсів. А на початку січня за рішенням суду Покровська, попри перешкоди, які чинив Ігор Падалко та члени його родини, вдалося вивезти із звіринця левів та частину ведмедів. Навесні звідти визволили й інших ведмедів.

11 квітня у Красноармійському районному суді відбулося підготовче засідання з питання конфіскації левів та ведмедів із приватного зоопарку сім’ї Падалків. Позивач у справі — Державна екологічна інспекція України. Підсумкове засідання, де й вирішиться доля тварин, відбудеться 21 травня.

А потім у цій історії з’явилося зловісне продовження стосовно відповідного ставлення власника зоопарку не тільки до звірів, а й до людей. Ігор Падалко опинився під вартою, бо його підозрюють у сексуальній нарузі над прийомними дітьми. І наприкінці березня Красноармійський міськрайонний суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3. ст. 153 КК України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», що передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Про наругу над чотирма прийомними дітьми (2001, 2004, 2005 та 2006 років народження) Ігоря Падалка стало відомо після того, коли малих потерпілих забрали з родини співробітники Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації. Невдовзі слідчим вдалося уточнити: такі дії стосовно дітей здійснювали протягом чотирьох років: з 2014-го по 2018-й.

«Підозрюваний неодноразово задовольняв хіть неприродним способом з малолітніми особами, які у той час перебували під його опікою, усвідомлюючи, що вони через вік не могли розуміти характеру і значення здійснюваних із ними дій і, відповідно, не могли чинити опору. Тобто він здійснював протиправні дії, використовуючи безпомічний стан дітей», — ідеться у матеріалах справи.

Підозрюваний, певна річ, активно заперечує причетність до скоєння тяжкого злочину, проте під час досудового розслідування у слідчих навіть з’явилися сумніви стосовно його психічного здоров’я. А суд прийняв рішення про проведення судової комплексної амбулаторної психологічно-психіатричної експертизи стосовно опікуна дітей.

Власник «зоопарку смерті» і підозрюваний у скоєнні серйозного злочину перебуває під вартою.

А тим часом. Красноармійський міськрайонний суд Донецької області прийняв рішення про продовження арешту для Ігоря Падалка: ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого задоволено, підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном дії до 30 травня включно.