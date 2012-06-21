Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В усіх центрах надання адміністративних послуг Харкова почав роботу проект «Агент Х», спрямований на поліпшення сервісу послуг, що надаються жителям Харкова. Вперше він був випробуваний у комунальному підприємстві «БТІ».
За словами директора департаменту реєстрації міськради Олега Дроботацей проект ініціював «Офіс реформ Харкова», щоб зібрати відгуки харків’ян про якість послуг, що надаються в місті.
«Харківський міський голова Геннадій Кернес поставив перед нами завдання, щоб ми системно збирали у харків’ян відгуки та думки про роботу міських структур, які надають різноманітні соціальні та адміністративні послуги», – зазначив Олег Дробот.
Він підкреслив, що всі зібрані відгуки будуть оброблені, і профільні департаменти запропонують конкретні рішення щодо поліпшення сервісу в конкретних центрах і конкретних муніципальних установах.
У рамках проекту відгуки збирають як в електронному, так і в паперовому вигляді. На ресепшені, а також на столі у кожного адміністратора ЦНАП розміщена наклейка з QR-кодом, за допомогою якого відвідувачі отримують доступ до анкети. Заповнивши її, кожен харків’янин допоможе поліпшити роботу центру. Крім того, свої зауваження та побажання можна надати на паперових анкетах.