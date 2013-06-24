Цей проєкт розповідає про хвостатих воїнів, які на рівні та разом з людиною виконують місію захисту й визволення України від російського загарбника. Другий рік поспіль відзначають песиків з різних організацій і служб нашої країни та приватних власників, які здійснили героїчні вчинки під час російсько-української війни.

Мужні дії кожного обраного пса-героя та його напарника-кінолога відображають у календарі, кожен місяць якого відповідає певній події оборони нашої Батьківщини від рашистських загарбників. Пошуки зброї, наркотиків, вибухівки, охорона периметра під час запуску дронів, охорона перших осіб різних держав, допомога у відновленні після ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) — лише частина переліченої важливої роботи, яку виконують чотирилапі помічники.

У календарі на 2025 рік розкрито долі нових хвостатих героїв, які роблять важливий внесок у майбутнє країни. Одними з таких історій стали епізоди бойових буднів майстер-сержанта Юрія Рубіса з фокстер’єром Альфою (105-й прикордонний загін) та майстер-сержанта Олександра Каплуновського з кокер-спанієлем Боєм (4-й прикордонний загін).

Від початку збройної агресії російської федерації проти України Юрій Рубіс брав активну участь в обороні міста Чернігова. Після відступу військ агресора з території Чернігівської області він разом зі службовим собакою Альфою виконує бойові завдання на блокпостах у межах Чернігова. Під час виконання бойових завдань впродовж 2023 і 2024 років цей професійний тандем на блокпостах виявив понад 90 кілограмів різноманітних наркотичних засобів, 148 набоїв і гранату.

Кокер-спанієль Бой — вже третій вихованець майстер-сержанта Олександра Каплуновського. Службовий пес натренований і привчений до огляду та виявлення зброї, боєприпасів чи вибухових речовин у залізничному, авіаційному й автомобільному транспорті. Уже третій рік поспіль пліч-о-пліч з бойовими побратимами-прикордонниками Олександр і рудий спанієль Бой виконують складні завдання з відсічі збройній агресії, захищаючи рідне місто-герой Харків. На рахунку цієї кінологічної пари 22 одиниці стрілецької зброї, майже 6000 набоїв різних калібрів, 33 гранати та більш як 30 кілограмів вибухових речовин.

Новацією 2024 року в межах ініціативи стало започаткування «Книги героїв», у якій буде інформація про головних героїв за весь період існування проєкту. Рік у рік видання активно збільшуватиметься і поступово перетвориться на добірку героїчних історій, оскільки заплановано з наступного року розширити його до статусу міжнародного та охопити не тільки українських, а героїв з усього світу.

Унікальна концепція втілення цікавої й потрібної ініціативи виокремлює її не лише в Україні, а й в усьому світі, демонструє особливе ставлення в нашій державі до всіх мужніх людей і тварин.

У межах заходу було представлено офіційний гімн проєкту «Собаки-герої України», створений на замовлення. Він уже лунає на хвилях радіостанцій SUN FM і Radiohub.

Джерело: Державна прикордонна служба України