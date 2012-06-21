Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-презентації дослідження аналітичного центру «Нова Європа» анонсувала запровадження національної системи переходу на стандарти НАТО.

«Готують спеціальне рішення РНБО про визначення ключових внутрішніх заходів, необхідних для прискорення вступу України в НАТО. Одним з його ключових елементів стане формування національної системи переходу на стандарти НАТО», — зазначила урядовець.

Національна система переходу на стандарти Північноатлантичного альянсу має на меті забезпечити системність і планомірність роботи різних органів у напрямі адаптації до стандартів НАТО. Йдеться про об’єднання в систему трансформації у Збройних силах й у всьому секторі безпеки і оборони, зокрема захист інформації з обмеженим доступом, питання функціонування спецслужб, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.

Перехід на стандарти НАТО дасть змогу досягти оперативної взаємосумісності Збройних сил України з арміями держав — членів НАТО для спільних дій під час операцій з урегулювання криз, у складі сил реагування НАТО та багатонаціональних навчань. А також функціональної взаємосумісності, зокрема в оборонному плануванні, управлінні оборонними ресурсами, управлінні кадрами та адміністративній діяльності.

У дослідженні центру йдеться, що на січень 2021 року Україна впровадила 292, або майже 19%, угод із стандартизації та керівних документів Альянсу. Третину з них — близько 100 — запроваджено за останні півтора року.

«Та динаміка, яку ми вже демонструємо у трансформації сектору безпеки і оборони та впровадженні стандартів НАТО у Збройних силах за останні півтора року, дозволяє нам ставити амбітні цілі на євроатлантичному напрямку», — додала Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністр підкреслила, що, крім переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО, триває активна робота з упровадження в Україні принципів і політик Альянсу.

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