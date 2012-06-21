Вчені з Американського музею природної історії в Нью-Йорку розповіли, якими були дитинчата тиранозаврів. Вони виявилися абсолютно безпечними: розміром з індика, з довгими непропорційними передніми лапками і легким пушком на всьому тілі.
Останні реконструкції тиранозаврів показують, що пір'я покривали хвіст і голову хижаків і в дорослому віці.
Нову реконструкцію тираннозавра представили на виставці в Нью-Йорку. Організатори розповіли, що більшість динозаврів, представлених у музеї, були невідомі науці ще 20 років тому. Завдяки розкопкам і новому обладнанню археологам вдалося дізнатися багато нових даних про тиранозавра.
Нагадаємо, що предки тиранозаврів з'явилися близько 167 мільйонів років тому, приблизно за 100 мільйонів років до того, як Tyrannosaurus rex став найнебезпечнішим хижаком крейдяного періоду.
Автори нової реконструкції розповіли, як змінювалися габарити тиранозавра. Якщо новонароджений динозавр був розміром з індичку, то тираннозавр-підліток у висоту досягав від 3,6 до 3,9 метра, а його довжина – від 12 до 13 метрів з урахуванням хвоста. Важив такий динозавр від 5500 до 8000 кг.
Нова візуалізація допомогла побачити, як розвивалися передні кінцівки у динозаврів. Виявилося, що у дитинчат лапки були непропорційно довгими, а у дорослих особин короткі в порівнянні з тілом.
Незважаючи на здавалося б непотрібні передні кінцівки, вчені впевнені, що тираннозаври користувалися своїми лапками. Довгий час вважалося, що передні кінцівки у тиранозавра виключно рудиментарні і не виконують ніяких функцій, але це виявилося не так.
Кістки передніх кінцівок були міцними, а суглоби рухливими, тому лапки могли використовуватися під час полювання.
У передніх лапах тираннозавра знаходився масивний коракоїд (вороновидна кістка), завдяки якій динозавр міг не тільки завдавати сильних ударів противнику, а й захищатися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»