Фахівці американського концерну Lockheed Martin за підтримки експертів NASA провели тест на майбутньому надзвуковому літаку Х-59А, який за проектом має стати набагато тихішим, ніж його нинішні «побратими». Підвівши підсумки випробувань, конструктори прийшли до точки зору, що зміни у формі планера дозволять знизити шумовий ефект гіперзвукового лайнера приблизно на 30%. Цю інформація оприлюднена на сторінках видання Aviation Week.
За словами вчених, нині політ надзвукового літака над головою людини відчувається, як досить сильний вибух. Застосувавши технологію компанії Lockheed Martin, літак буде створювати звуковий ефект глухого удару. Головною метою розробників Х-59А став допуск надзвукових польотів над сушею. За міжнародними правилами, такі польоти поки вирішуються тільки над водою, тому що сильний шум шкідливий для населення міст.
Наприклад, французький гіперзвуковик Concorde видає звук 109 децибел, що перевищує комфортну норму для людського вуха. Зміни форми корпусу Х-59А, включаючи подовження носової частини, дозволить новому літаку не перевищувати нормальні для людини 75 децибел.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»