Гарне сприйняття іноземної мови на слух допомагає комфортно і впевнено почуватися як на роботі в міжнародній компанії, так і в повсякденному житті. Розуміння співрозмовника дозволяє спілкуватися на різні теми: вчитися, працювати за кордоном або онлайн, бути впевненим у новій країні під час відпустки або відрядження. Але, як правило, аудіювання стає одним із найбільш проблемних моментів при вивченні англійської мови, особливо для тих, хто вчить її з нуля. Поліпшити сприйняття іноземної мови на слух допоможе регулярна самостійна і розмовна практика на курсах англійської онлайн в нашій школі англійської Green Forest greenforest.com.ua.

Можна ідеально знати правила граматики і мати великий словниковий запас, але все одно не розуміти співрозмовника через швидкість його розмовної мови і акценту. Подкасти – відмінний варіант, щоб звикнути до розмовної іноземної мови. Їх різноманітність дозволяє знайти оптимальний варіант, навіть якщо ваш рівень англійської Beginner або Elementary. Раніше ми давали поради, як самостійно вчити англійську онлайн, сьогодні поділимося корисними ресурсами для прокачки аудіювання.

Слухати епізоди англійською можна на спеціальних сайтах, у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud та інших.

Англійська онлайн: ресурси для практики аудіювання

Найпростіший спосіб розпочати знайомство з впорядкування файлів – навчальні та розважальні програми. Це можуть бути як тематичні шоу, уроки від англійських викладачів на різні теми, розмови про сучасну культуру, спорт, хобі, історії і життя в англомовних країнах. Наприклад, ті, хто цікавляться культурами різних країн або планують переїзд, можуть слухати історії від експатів: Meet the Expats, The Big Move, The Expat Cast. Нескладні подкасти дозволять поповнити словниковий запас повсякденною лексикою, розширити кругозір:

♦ Learn English Podcasts від British Council;

♦ Voice of America: Learning English;

♦ 6-Minute English від BBC;

♦ The RealLife English Podcast;

♦ Culips English Podcast.

Багато подкастів на різні тематики є у TED Podcasts. Для зручності записи конференцій і лекцій супроводжуються субтитрами. Для тих, хто вивчає англійську онлайн на профільних курсах також важлива регулярна практика аудіювання. У цьому можуть допомогти навчальні подкасти для вивчення іноземної мови для бізнесу: Business English Pod: Learn Business English Online, Workplace English Podcast, All Ears English Podcast та інші. З їх допомогою ви ознайомитеся з тематичною лексикою, необхідними правилами граматики і ділового спілкування, будете в курсі новин бізнесу з усього світу. Крім того, в інтернеті є великий вибір подкастів, для тих хто вчить профільний іноземний онлайн. Це можуть бути програми і шоу для юристів, економістів, офіціантів, програмістів та інших фахівців. Такі подкасти не тільки допоможуть у поліпшенні аудіювання, але і дозволять дізнатися багато актуальної професійної інформації онлайн.

Мирослав ЛОГУШ,

для "Урядового кур'єра"