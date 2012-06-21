Вважається, що перші люди з'явилися на території сучасної Європи близько 43 000 років тому. Зараз археологи з Університету Кельна вперше порахували їх приблизну кількість в період між 43 000 і 33 000 роками, повідомляє Daily Mail. На думку фахівців, одночасно в Європі проживало не більше 1500 чоловік, які були розділені на 35 груп приблизно по 42 людини в кожній.
Ця оцінка базується на дослідженні 400 поселень оріньякської культури верхнього палеоліту. З 400 поселень в зазначений період були населені тільки 13 регіонів, що простягнулися від півночі Іспанії до території Польщі. Мала чисельність людей палеоліту пояснюється важкими кліматичними умовами. У той же час оріньяцька культура залишила після себе ознаки розвиненої технології та культури.
ДОВІДКА «УК»
Оріньяцька культура, від Оріньяк (фр. Aurignacien, англ. Aurignacian) — археологічна культура раннього етапу пізнього палеоліту. Названа так через розкопки в печері Оріньяк (Aurignac) в департаменті Верхня Гаронна (Франція). Вперше виділена на початку XX століття.
У Франції вона датується радіовуглецевим методом 33 000-19 000 до н. е. У інших місцях — 40 000-21 000 до н. е.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»