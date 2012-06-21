Малюнки в кам'яному кар'єрі в Гелт Вудс недалеко від Брамптона були зроблені римськими солдатами, які ремонтували вал Адріана в II столітті.
Як повідомляє BBC, їх знайшли ще в XVIII столітті, але прочитати змогли тільки зараз. Зрозуміти текст графіті вченим допомогли сучасні технології: 3D-сканування і фотограметрія. Один із написів розповідає про час проведення робіт: «APRO ET MAXIMO CONSVLIBVS OFICINA MERCATI» – за часів Апера і Максима, консулів Римської імперії.
На іншому малюнку зображено людину і стрілку, яка вказує вниз. Одні археологи вважають, що це розповідь про нещасний випадок, падіння одного із солдатів, інші – що це просто опис напряму. На іншому малюнку зображено карикатуру на командира загону – в цьому солдати Стародавнього Риму нічим не відрізняються від сучасних школярів.
ДОВІДКА "УК"
Вал Адріана – це фортифікаційна споруда, що перетинає Англію від Ірландського до Північного моря. Система оборонних споруд на північному кордоні Римської імперії була побудована під час правління імператора Адріана, його ім’ям і названо вал. Фортечна стіна довжиною 117 км вважається однією з найвидатніших пам'яток античності у Великобританії. У 1987 році вал Адріана включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»