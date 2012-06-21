У суботу і неділю українці матимуть змогу спостерігати за дивовижним космічним явищем Гемінідами – «зоряним дощем» останнього місяці року. До 120 зірок на годину можна буде побачити в ночі 14 і 15 грудня. І є шанси на хорошу видимість, кажуть синоптики.
Перевага Гемінід полягає в тому, що любителям нічного неба не доведеться чекати до пізньої ночі, як це буває з багатьма іншими зорепадами. Перші спалахи Гемінід з’являються вже на початку темряви. Панорамний вид на схід пропонує кращі можливості для спостереження.
Астрономи кажуть, що ніч з суботи на неділю буде найперспективнішою.
Цей «зоряний дощ» відрізняється від інших своєю яскравістю та кількістю метеорів, що падають із зоряного неба за годину. Гемініди відкрили у 1862 році. Найактивніший пік зорепаду припадає на 13–14 грудня. Тоді в небі можна спостерігати до 100–150 зірок на годину. Деякі зірки бувають такими яскравими, що в ясну погоду їх навіть можна побачити в небі над яскраво освітленими містами.
Гемініди завжди з’являються у час Адвенту, коли Земля проходить через космічну хмару пилу. Вона, ймовірно, залишилася від колись розтрощеної другорядної планети.
До півночі в нічному небі залишатиметься повний місяць, що негативно впливає на спостереження за падаючими зірками, кажуть астрономи. Але кожні три хвилини зірку-стрілу з вогняним слідом повинно бути видно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»