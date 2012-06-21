19 лютого 2019 року за ясної погоди можна спостерігати за найбільшим Місяцем нинішнього року. Жителі України теж зможуть побачити Супермісяць, тобто час, коли Місяць буде найбільшим.
Супермісяцем називають час, коли повний Місяць наближається до Землі на відстань 356 761 км, і моменти проходження перигею (найближча до Землі точка навколоземної орбіти), і повного Місяця відстають за часом не більше, ніж на 3 дні. Суперповний Місяць буває щороку, але близькі збіги цих двох явищ (перигею і повного Місяця) бувають досить рідко.
Місяць обертається навколо Землі по еліптичній орбіті, роблячи один оберт за 29,5 діб. Традиційно цей період часу ми називаємо місяцем.
Внаслідок цього, раз на місяць супутник Землі знаходиться на своїй орбіті на мінімальній відстані від нашої планети – такий стан астрономи називають перигеєм, і на максимальній – апогеєм. Через еліптичну орбіту Місяця відстань між Землею і Місяцем змінюється від 356400 км до 406 700 км. Середня відстань від Землі до Місяця 380000 км.
Місяць освітлюється Сонцем і протягом місяця з Землі ми бачимо, як змінюються фази світила: молодик, перша чверть, повний місяць і остання чверть.
Супермісяць 2019 роки можна буде спостерігати 19 лютого, тому що в цей день Місяць знаходитиметься на мінімальній відстані від Землі. 19 лютого о 13:07 за київським часом Місяць підійде до Землі на 356 761 км, а о 19:54 з’явиться повний Місяць. Різниця між перигеєм і повним Місяцем складе трохи більше 6 годин!
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»