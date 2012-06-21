Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині планують відновити повітряне транспортне сполучення прифронтового краю з іншими регіонами держави. Подібні наміри, що увійшли до вже розробленої стратегії подальшого розвитку області до 2027року, підтвердив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.
За його словами, насамперед йдеться про можливість цивільного рейсу на базі аеродрому в Краматорську, яким після початку гібридної війни опікуються військові. «Питання обговорюється з Генеральним штабом ЗСУ: напрацьовуємо наказ про спільне використання аеродрому, бо він є військовим. Планувати міжнародні рейси ми не можемо, єдиний напрямок, на якому наполягаємо, - це Київ», - підсумував керівник Донеччини.