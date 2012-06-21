Відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та дітей групи ризику успішно функціонує на базі комунальної установи «Старобільський територіальний центр соціального обслуговування». Безкоштовні процедури з масажу, фізіотерапії та лікувальної фізкультури наразі доповнили заняттями з «арт-терапії» та іншими корисними заходами.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, протягом минулого року курс реабілітації тут пройшли 134 дитини. У відділенні мають змогу оздоровитися діти з інвалідністю віком до 18 років, які отримали статус особи з інвалідністю; віком до 3 років, які мають ризик отримати інвалідність, та діти групи ризику.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»