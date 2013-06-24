Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року № 1332 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» оновлено критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Слід зазначити, що Мінстратегпром не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії та здійснює аналіз поданих підприємством, установою і організацією документів на предмет відповідності цим критеріям.

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» бронювання військовозобов’язаних працівників можливо у кількості від 50% від загальної кількості працівників підприємства, установи, організації (Варіант 1) та не більше 50% (Варіант 2).