Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Зміни в підходах, які відбуваються в процесі реформи місцевого самоврядування, дають змогу територіальним громадам різних міст і сіл спільними зусиллями вирішувати низку проблем, що значно ефективніше, ніж намагатися розв’язати їх самостійно. Тому на Черкащині взяли курс на активізацію співробітництва між територіальними громадами. Тут уже уклали 23 договори міжмуніципального співробітництва. До 16 уже діючих торік, з початку 2019 року додалося ще 7. Усі вони зареєстровані у Мінрегіоні. За цими показниками область — попереду всіх в Україні.
Міжмуніципальне співробітництво передбачає об’єднання ресурсів та зусиль місцевого самоврядування й ОТГ на договірній основі для вирішення нагальних питань розвитку громад. Така співпраця дає змогу зекономити кошти та напрацювати цікаві варіанти подальшої роботи над спільними проектами. Основними завданнями співробітництва є підвищення якості послуг, що надаються громадянам, та покращення місцевої інфраструктури. Найпопулярнішою сферою співробітництва територіальних громад в області стало надання адміністративних послуг — на неї припадає трохи більше 52% зареєстрованих проектів. Ще третина стосується сфери покращення надання комунальних послуг. Чимало уваги громади приділяють спільному вирішенню проблем пожежної безпеки, поліпшення інфраструктури. Укладені угоди передбачають також спільне придбання основних засобів та устаткування для збирання й вивезення твердих побутових відходів, ремонт доріг. Найбільше договорів зареєстрували у Чигиринському та Канівському районах.
Як розповів директор Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації Роман Карманнік, громади активізувалися після навчань, які проводили торік разом із фахівцями Агенції регіонального розвитку, Центру розвитку місцевого самоврядування, обласного відділення Асоціації міст України та центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. У роботі кущових майстерень співробітництва територіальних громад взяли участь 250 осіб з усіх районів. Це дало результат.
Нині Черкашина утримує лідерські позиції у рейтингу Мінрегіону в питаннях укладання договорів міжмуніципального співробітництва і входить у п’ятірку областей з найвищим показником зареєстрованих договорів міжмуніципального співробітництва. Тут і надалі прагнутимуть розвивати міжмуніципальне співробітництво громад, адже воно дає значні переваги.