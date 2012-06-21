Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Так склалося, що молодь нині здебільшого оминає увагою ще не так давно дуже популярну та шановану професію агронома. У тому, що вона аж ніяк не втратила своєї актуальності, що за цією професією — майбутнє, переконані в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, який розпочинає підготовку фахівців за спеціальністю «Агрономія» галузі знань «Аграрні науки та продовольство». Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук як підрозділ університету вже розпочав підготовку до набору студентів улітку нинішнього року.
Як розповів ректор університету Олександр Черевко, ідея відкрити в ЧНУ саме спеціальність «Агрономія» виникла під час спілкування з керівниками провідних агропромислових підприємств, які неодноразово заявляли про нестачу фахівців, які володіють сучасними технологіями.
Організатори нового напрямку підготовки кваліфікованих аграріїв поклали в основу навчання модель дуальної освіти. Вона давно вже запроваджена в Німеччині, Канаді та інших країнах. Це поєднання теоретичного навчання в аудиторіях та практичної підготовки на підприємствах, причому саме на останніх студенти проводитимуть більше часу. Крім того, до навчального плану будуть внесені дисципліни, які потрібні сьогодні аграріям, адаптуючи випускників до ринку праці. Таким чином, студенти зможуть набути практичні навички та компетенції на провідних аграрних підприємствах і бути готовими до виконання завдань відразу після отримання диплома. Саме такі випускники зможуть знайти гідну роботу.
Угоди про співпрацю університет уже уклав з Інститутом здоров’я рослин та фабрикою агрохімікатів групи компаній UKRAVIT, Черкаською державною сільськогосподарською дослідною станцією ННЦ «Інститут землеробства НААН», Черкаською філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів», аграрними підприємствами групи компаній «Надія» — «Золотоніські сади», «Золотоніський бекон», ПП «Крупське», СТОВ «Степанки». Цей перелік планують розширити до десятків підприємств, зацікавлених у кваліфікованих фахівцях як у галузі виробництва, так і переробки.
Та й у самому університеті є непогана база для навчання студентів-аграріїв. Як зауважив директор навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим Гаврилюк, оскільки заклад уже багато років успішно готує екологів, хіміків, біологів та метрологів, тут створені різноманітні й добре оснащені лабораторії, працюють висококваліфіковані фахівці, що дає змогу проводити заняття з багатьох дисциплін спеціальності «Агрономія», зокрема агрохімії, рослинництва, плодівництва, фітопатології з основами вірусології. Важливо й те, що університет має ботанічний сад площею 4,5 гектара, в якому зібрано колекцію рослин відкритого і закритого ґрунту, яка нараховує понад 200 видів і сортів.
Отож уже незабаром фахівці-аграрії з високим рівнем знань і практичних навичок зможуть поповнити сільськогосподарські підприємства.