Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Як вже повідомляв «Урядовий кур’єр», випускник-біолог Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор медичних наук Руслан Саламатін нині разом з іншими медиками працює над ідентифікацією зразків коронавірусу в Польщі. Команда з двох людей у лабораторії національного інституту гігієни, яка має третій рівень біобезпеки (BSL-3), протягом однієї зміни здійснює аналіз кількох десятків зразків.

Як вважає директор навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим Гаврилюк, приклад Руслана Саламатіна свідчить про високий рівень базової підготовки біологів у ЧНУ та визнання наших випускників за кордоном.

Максим Никандрович розповів, що 1996 року Руслан Саламатін закінчив біологічний факультет ЧНУ ім. Б. Хмельницького за спеціальністю біологія. Потім закінчив аспірантуру в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена в Києві. Там захистив дисертацію, пов’язану з паразитологією. Почав тісно співпрацювати з польськими колегами в науковому плані. Ці зв’язки та можливість інтенсивніше розвиватися як науковцю зрештою спричинили його переїзд до Польщі. Зараз учений живе у Варшаві й працює в тамтешньому медичному університеті. Підтримує наукові контакти з рідним університетом — рік тому він був у Черкасах на науковій конференції, виступав з доповіддю.

«Варшавський медуніверситет — провідний заклад цього профілю в Польщі, а Руслан Саламатін і викладає там, і паралельно займається науковими дослідженнями. Як фахівця-медика його залучають до практичної діяльності. У Варшаві було створено спеціальну лабораторію та підготовлено групу фахівців, де вчені готувалися протидіяти можливому поширенню хвороби Ебола. Нині цих учених залучили до діагностики коронавірусу», — розповідає Максим Гаврилюк.

За його словами, важливо додати, що covid-19 нині діагностують двома способами: експрес-тести — беруть кров у тих, у кого є симптоми, проте цей метод не досить точний. Дослідники «бачать» не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятися в організмі лише на 5-6-й день після появи симптомів. А від зараження до симптомів може минути навіть два і більше тижні. Другий спосіб — тест-системи ПЛР — це лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції. Метод дуже точний, тести достовірно встановлюють як наявність, так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.

«Вірус має свою РНК (рибонуклеїнову кислоту), яка відрізняється від ДНК людини, від РНК інших вірусів. Саме згадана лабораторія в Польщі проводить тестування методом полімеразної ланцюгової реакції. Днями читав, що й Черкаський обласний діагностичний центр буде проводити ці дослідження. Якраз цим займається Руслан у Польщі. Там науковці працюють по змінах, адже проведення згаданих досліджень поставлене на потік. Важливо точно й швидко провести діагностику великої кількості зразків.

Зараз дехто пише в соцмережах, шкодуючи, мовляв, от якби він та багато інших вчених були тут, працювали в Україні та регіонах. А я хотів би запитати: де наприклад, у Черкасах та лабораторія, де він зміг би працювати й розвиватися як учений? Варто підтримувати науку не лише тоді, коли від якості досліджень залежать життя тисяч людей. А розвивати вітчизняний науковий потенціал повсякчас — це має бути стратегією держави», — підсумовує науковець.