Навчання має приносити користь і задоволення, інакше втрачається сенс усього освітнього процесу. Головне – це підхід педагога, методика викладання та рівень інтелектуального навантаження.
Утім, далеко не останнє значення мають і сучасні навчальні технології. Використання мультимедійних проекторів у вищих навчальних закладах, школах та дошкільних освітніх установах – це принципово новий підхід, який дозволяє вдосконалити систему освіти та змінити ставлення школярів та студентів до навчання.
Вибір мультимедійного проектора для закладів освіти – досить відповідальне завдання, яке потребує аналізу багатьох чинників та характеристик. Однозначно, підвищеної уваги заслуговують розробки популярних сучасних виробників з позитивною репутацією. Наприклад, ознайомитися з актуальним асортиментом та придбати проектори Панасонік можна на мойо юа.
Переваги використання мультимедійних проекторів у закладах освіти
Фахівці називають цілу низку об’єктивних переваг мультимедійних проекторів, коли їх застосовують у навчальних закладах. Назвемо найпереконливіші з них:
♦ Можливість показати ілюстративні матеріали на великому екрані. Давно доведено, що для полегшення процесу запам’ятовування будь-якої інформації необхідно використовувати графічні презентаційні матеріали. Інфографіка, схеми, зображення та ілюстрації сприяють розвитку просторової уяви та асоціативного мислення.
♦ Широкі можливості для учнів та студентів. Захист рефератів, курсових робіт та різноманітних доповідей відбувається значно швидше та цікавіше за умови відеосупроводу, з використанням електронних глосаріїв для слухачів, а також з можливостю переходу безпосередньо до джерел інформації.
♦ Перегляд документальних та навчальних фільмів, а також відеороликів, які мають історичну чи культурну цінність. Дистанційне знайомство з культурною спадщиною народів світу, перегляд відеосюжетів із соціальним підтекстом, демонстрація короткометражних та повнометражних фільмів, – усе це підвищує активність та зацікавленість учнів.
♦ Інтерактиви, мозкові штурми, ділові ігри. Мультимедійний проектор у тандемі з ноутбуком або персональним комп’ютером дозволяє робити опитування, підсумки уроків, фіксувати важливі думки та створювати форми для голосування.
♦ Організація віртуальних лекцій та вебінарів. Виведення на великий екран виступів спікерів – як у режимі онлайн, так і офлайн – також можливе за умови використання мультимедійного проектора та корисних опцій для нього (наприклад, модулів бездротового підключення, окулярів віртуальної реальності та пультів дистанційного керування).
Експлуатація мультимедійних проекторів у навчальних установах – це черговий крок на шляху до ідеальної системи освіти.